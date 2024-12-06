Украину разделят на зоны: как и когда заработают новые графики отключения света — СМИ

До Нового года в системе отключений изменений не будет

С 2025 года в Минэнерго планируют изменить порядок применения графиков стабилизационных отключений света. Все области могут поделить на несколько зон.

Об этом РБК-Украина сообщили несколько источников в энергетической отрасли. Там отметили, что проблемы с энергоснабжением в Украине будут сохраняться, а практика применения отключений показала, что они не всегда являются равномерными для украинцев, проживающих в разных областях.

Чтобы унифицировать систему графиков почасового отключения (ГПВ) и сделать ограничения более справедливыми, решили изменить инструкцию применения графиков.

Как будут работать новые графики

В каждой области устанавливаются отдельные графики. Регионы получают команду от "Укрэнерго" на отключение одной или нескольких очередей потребителей и уже сами решают, какие именно очереди и на какой период отключать. Поэтому в некоторых регионах отключения могут быть по 3-4 часа, в других — по 2, причем с разной частотой. И сейчас Минэнерго как раз хочет упорядочить систему отключений, чтобы унифицировать графики по каждой очереди.

По всей стране вводить одинаковые графики нельзя — это может привести к серьезным перепадам в энергосистеме. Поэтому есть вариант объединения графиков некоторых областей в несколько, возможно, в три зоны с относительно равным объемом потребления, и в каждой из них применять одинаковые графики отключения.

Например, в одну зону может войти Одесская, Черкасская, Львовская и еще несколько областей, отобранных в шахматном порядке — чтобы не создавать больших сплошных территорий с одновременным отсутствием света. И тогда отключения там будут по определенным очередям в одинаковое время. То есть, если третья очередь будет отключаться на 4 часа в определенный период, то это будет происходить по всей зоне. Такая же система будет по другим зонам.

Но это лишь один из вариантов. Есть другое предложение для установления более гибкого и справедливого механизма отключений. Бывают случаи, когда введение одной очереди для всех регионов недостаточно, а двух — много. Для таких ситуаций предлагается ввести две подочереди и отключать, грубо говоря, не по одной, а по полторы очереди в зависимости от ситуации.

Когда введут

Пока новая методика подхода к отключениям находится в процессе формирования, но ввести ее хотят уже с января 2025 года. До Нового года в системе отключений изменений не будет. При этом ждать существенного улучшения ситуации с ограничениями энергоснабжения особых оснований нет. Запуск девятого блока АЭС, конечно, добавит генерации, но снижение температуры увеличит потребление. К тому же импорт электроэнергии, несмотря на то, что допустимые мощности были увеличены до 2,1 ГВт, остается на достаточно низком уровне.

Ранее Телеграф писал, когда и на сколько будут выключать свет зимой в Украине.