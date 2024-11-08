Чем Украина может сбить российский КАБ и противодействовать их угрозе (видео)

оккупанты готовят КАБами по городам, селам и активно бьют по линии фронта — вариантов спастись почти нет

Российская армия активно использует управляемые авиационные бомбы. От них страдают не только военные на линии фронта, но и гражданские граждане в городах, до которых они долетают. Харьковщина, Херсонщина, Черниговщина, Сумщина, Донецкая область, Запорожье и Луганщина ежедневно ощущают на себе мощность этих авиаударов. Накануне Россия ударила КАБами по многоэтажке в Харькове, попали и по центру города — пострадали не менее 25 человек. В Запорожье последняя атака убила по меньшей мере 9 человек — "прилетело" вблизи онкоцентра.

Какие управляемые авиабомбы использует Россия

Российские оккупанты используют несколько типов управляемых авиационных бомб. Чаще это фугасные ФАБ-2500 и ФАБ-500. Цифровые отметки – это вес самой бомбы. Количество взрывчатки также впечатляет в ФАБ-500, например — до 200 кг. При запуске находиться прямо над целью самолета не нужно – у ФАБ имеют крылья и GPS навигацию. Применять такие авиабомбы можно на расстоянии даже более 50 км, то есть часто их запускают с территории России.

Есть также планирующая бомба УПАБ – она может весить и полторы тонны, при этом почти тонна – это взрывчатка. Для запуска используют бомбардировщики СУ-34. В один СУ-34 может поместиться до шести ФАБов. К сожалению, у России достаточно больших запасов авиационных бомб, которые не сложно переработать на управляемые. Опасность КАБов заключается в том, что они не только разрушают укрепления и дома, но и наносят гораздо больший вред вокруг себя обломками, баротравмами и т.п.

Уничтожение 500-кг КАБа

Почему ПВО не может сбить КАБ

Сбивать КАБы очень сложно, почти невозможно при планировании на цель. Системы ПВО работают ориентируясь на след работы ракетного двигателя. Если у бомбы его нет, то для действенного поражения нужно точно знать, в какой момент и где она будет пролетать. К тому же ракеты "воздух-воздух" или выпущенные из современных ЗРК таких как Patriot или NASAMS стоят гораздо больше самой бомбы и у Украины нет их столь большого запаса. Существуют разработки использования быстрострельных автоматических артиллерийских систем, но у Украины наработок в этом направлении до начала полномасштабного вторжения не было.

Каков эффективный способ бороться с КАБами

Самым действенным способом бороться с российскими КАБами является уничтожение не самих бомб, уже выпущенных из самолетов. Нужно поражать самолеты-носители. Для противодействия им можно использовать современные западные ЗРК и авиацию. Среди таких – системы PATRIOT, SAMP-T, самолеты F-16. Самолет может ударить на 180 км ракетой AIM-120 AMRAAM "воздух-воздух", сбив вражеский бомбардировщик перед выпуском бомбы. Системы ЗРК также могут "выкосить" подлетающие российские бомбардировщики, однако подвергаются опасности сами.

Второй способ – уничтожать самолеты "в гнезде" – использовать дальнобойные крылатые ракеты, например AGM-158 JASSM (американская высокоточная крылатая ракета класса "воздух — поверхность") или дроны по местам дислокации врага в РФ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как планируют бороться с еще одной проблемой со стороны России — нашествием дронов-"шахедов". Перехватывать их планируют другими специальными дронами.