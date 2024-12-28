Я украинец и еврей, и я тоже считаю ханукию на Майдане неуместной - Гарик Корогодский
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Бизнесмен, писатель, соучредитель благотворительного фонда "Жизнелюб" о своем отношении к Ханукии в Киеве:
НЕМНОГО ДЕРЬМА
на вентилятор.
Я тоже считаю ханукию на Майдане неуместной.
Я украинец, я еврей, я атеист.
И я не люблю какие-либо церковные праздники.
Но дома мы отмечали (или праздновали) Рождество и Хануку.
Просто семьей ужинали.
Мой посыл таков – если можно на Майдане Хануку, почему так же не могут ромы, татары, мусульмане ставить свои символы?
Я поклонник электронной музыки.
Можно я на Майдане устрою концерт для всех желающих, бесплатно, известных диджеев?
Или театральный спектакль?
Скажите, я не так просто пи**анул, я сделаю.
И можно ли так же громко не верить в Бога, как верить в него?
Источник: Facebook Гарика Корогодского
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