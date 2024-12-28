Бизнесмен, писатель, соучредитель благотворительного фонда "Жизнелюб" о своем отношении к Ханукии в Киеве:

НЕМНОГО ДЕРЬМА

на вентилятор.

Я тоже считаю ханукию на Майдане неуместной.

Я украинец, я еврей, я атеист.

И я не люблю какие-либо церковные праздники.

Но дома мы отмечали (или праздновали) Рождество и Хануку.

Просто семьей ужинали.

Мой посыл таков – если можно на Майдане Хануку, почему так же не могут ромы, татары, мусульмане ставить свои символы?

Я поклонник электронной музыки.

Можно я на Майдане устрою концерт для всех желающих, бесплатно, известных диджеев?

Или театральный спектакль?

Скажите, я не так просто пи**анул, я сделаю.

И можно ли так же громко не верить в Бога, как верить в него?

Источник: Facebook Гарика Корогодского