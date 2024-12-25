Первые свечи уже горят: в центре Киева зажгли Ханукальную Менору (фоторепортаж)

Церемония состоялась на Майдане Независимости в центре Киева

В среду, 25 декабря, в центре столицы Украины состоялась церемония зажжения Меноры в честь еврейского праздника Ханука.

Об этом сообщает "Телеграф". Наш фотокорреспондент побывал на Майдане Независимости, где был установлен данный символ.

В церемонии зажжения Меноры принял участие городской глава Киева Виталий Кличко, а также представители еврейских религиозных организаций (как из Украины, так и из других стран — Ред), волонтеры и военнослужащие, обычные люди.

Вот так выглядела церемония зажжения Меноры.

Президент Украины Владимир Зеленский также поздравил граждан Украины с Ханукой и Рождеством Христовым.

Что такое Ханука

Ханука — это иудейский праздник, посвященный восстановлению Иерусалима. Он отмечается в течение восьми ночей и дней, начиная с 25-го дня месяца Кислева по еврейскому календарю. В то же время по христианскому (григорианскому) календарю, данный праздник отмечается с конца ноября до конца декабря.

Хануку отмечают зажиганием подсвечником из семи-восьми свечей под названием Менора: ее еще называют Ханукия. Одна ветвь обычно размещается над или под другими, а ее свеча (шаммаш) используется для зажигания остальных.

Ранее "Телеграф" сообщал, что известные украинцы поздравили соотечественников с Рождеством. Среди них — Катя Осадчая, Настя Каменских, Виктор Павлик, Ольга Сумская, Маша Ефросинина.