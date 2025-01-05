Военный обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко рассказал об особенностях ситуации в Харьковской области

На фоне того как в Курской области началась некая активизация, большие любители "зради" затянули очередной ной, от "вместо Курской области лучше бы кинули эти войска под Курахово" до "вместо Курской области лучше бы освободили север Харьковщины". И если с первым, про Покровск и Курахове уже сто раз было объяснено и тот, кому дано тот всё понял давно, то вот с Харьковской областью пояснения не звучали… или звучали?

Собственно, всё новое – это хорошо забытое старое: "Когда, оккупантов выдавят с севера Харьковщины?"

И на этот вопрос я отвечу следующим, шокирующим многих, образом: "Зачем?"

Но прежде чем триггерить, стоит обратить внимание вот на что…

До формирования ГВ "Север" у границы с Украиной находились группы войск численно чуть больше 35 тысяч. ГВ "Белгород" — чуть более 15 тысяч тел, ГВ "Брянск" и ГВ "Курск" — около 10 тысяч каждая. Но, после объединения в ГВ "Север", это количество выросло до 50 тыс., а накануне начала наступления на Харьковщину 10 мая их общее количестве было 53 тысячи. Самой многочисленной оставалась бывшая ГВ "Белгород" — около 40 тыс. тел, сейчас около 55 тысяч.

Этого ресурса до сих пор не достаточно для того, чтобы улучшить положение РОВ на Волчанском направлении и в районе Липцов. А тут ещё и Курская область выстрелила в августе 2024 и, в течение последних месяцев командование РОВ вынуждено было наращивать ГВ "Курск" до 55 тысяч, без, опять-таки, особых успехов на поле боя.

Харьковщина вытягивает у РОВ ресурс и сковывает его в этой локации. Открыв два новых участка фронта, россия, не может их бросить, из-за твердолобой упёртости топорного генералитета, но и добиться там успеха тоже не может. Фактически, Харьковщина высасывает у РОВ лишний ресурса, который требуется регулярно обновлять и подпитывать.

Если россиян сейчас полностью выбить с Харьковской области, то они, получат возможность сосредоточить высвободившийся ресурс на одном или нескольких направлений.

Российское командование, своим перфомансом в Харьковской области, не только не достигло тактических и тем более оперативно-тактических успехов, угробило тысячи единиц людского ресурса и продолжают его там гробить, но и загнало себя в ловушку, из которой выбраться практически невозможно. Ведь если просто взять и вывести войска с этих двух участков БД, то возникнет вопрос: "А зачем это всё было нужно, да ещё и такой ценой?"

Тем более, накануне инаугурации Дональда Трампа вывод войск РОВ с севера Харьковщины будет выглядеть как очередная, демонстративная репутационная пощёчина путину. Поэтому Москва будет до последнего цепляться за север Харьковщины, заливая туда ресурс, несмотря на проблемы на других участках.

Север Харьковщины играет роль сковывающей зоны, в которой продолжается монотонное перемалывание противника, который ни вывести не может войска, для помощи на других участках, например, Курскую группу войск, не усилить их, поскольку ресурса на это – нет. Пат.

Источник: пост Коваленко в Facebook.