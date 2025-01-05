Військовий оглядач групи Інформаційний опір Олександр Коваленко розповів про особливості ситуації у Харківській області

На тлі того, як у Курській області почалася якась активізація, великі любителі "зради" затягли чергове ниття, від "замість Курської області краще б кинули ці війська під Курахове" до "замість Курської області краще б звільнили північ Харківщини". І якщо з першим, про Покровськ та Курахове вже сто разів було пояснено і той, кому дано той усе зрозумів давно, то ось із Харківською областю пояснення не звучали… чи звучали?

Власне, все нове – це добре забуте старе: "Коли окупантів видавлять із півночі Харківщини?"

І на це питання я відповім наступним, шокуючим багатьох, чином: "Навіщо?"

Але перш ніж тригерити, варто звернути увагу ось на що…

До формування ГВ "Північ" біля кордону з Україною були групи військ чисельно трохи більше ніж 35 тисяч. ГВ "Бєлгород" — трохи більше ніж 15 тисяч тіл, ГВ "Брянськ" та ГВ "Курськ" — близько 10 тисяч кожна. Але після об’єднання у ГВ "Північ" ця кількість зросла до 50 тис., а напередодні початку наступу на Харківщину 10 травня їх загальна кількість була 53 тисячі. Найчисленнішою залишалася колишня ГВ "Бєлгород" — близько 40 тис. тіл, зараз близько 55 тисяч.

Цього ресурсу досі недостатньо для того, щоб покращити становище РОВ на Вовчанському напрямку та в районі Липців. А тут ще й Курська область вистрілила в серпні 2024 року і, протягом останніх місяців командування РОВ змушене було нарощувати ГВ "Курськ" до 55 тисяч, без, знову ж таки, особливих успіхів на полі бою.

Харківщина витягує у РОВ ресурс та сковує його у цій локації. Відкривши дві нові ділянки фронту, росія, не може їх покинути, через твердолобу упертість незграбного генералітету, але й досягти там успіху теж не може. Фактично, Харківщина висмоктує у РОВ зайвий ресурс, який потрібно регулярно оновлювати та підживлювати.

Якщо росіян зараз повністю вибити з Харківської області, то вони отримають можливість зосередити ресурс, що вивільнився, на одному або кількох напрямках.

Російське командування, своїм перфомансом у Харківській області, не тільки не досягло тактичних і, тим більше оперативно-тактичних успіхів, загубило тисячі одиниць людського ресурсу і продовжують його там гробити, а й загнало себе в пастку, з якої вибратися практично неможливо. Адже якщо просто взяти та вивести війська з цих двох ділянок БД, то виникне питання: "А навіщо це все було потрібно, та ще й такою ціною?"

Тим більше, напередодні інавгурації Дональда Трампа виведення військ РОВ із півночі Харківщини виглядатиме як чергова, демонстративний репутаційний ляпас путіну. Тому Москва до останнього чіплятиметься за північ Харківщини, заливаючи туди ресурс, попри проблеми на інших ділянках.

Північ Харківщини відіграє роль зони, яка сковує, в якій триває монотонне перемелювання противника, який вивести не може війська, для допомоги на інших ділянках, наприклад, Курську групу військ, не посилити їх, оскільки ресурсу на це – немає. Пат.

Джерело: пост Коваленка у Facebook.