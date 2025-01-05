Как проходит новое наступление ВСУ в Курской области: первые кадры атаки (видео)

Россияне не ожидали такого от Вооруженных сил Украины

В воскресенье, 5 января, украинские войска пошли в наступление в Курской области России. Интернет-паблики РФ пишут о захвате украинцами новых населенных пунктов.

Об этом сообщил в Telegram украинский журналист Андрей Цаплиенко. Он также опубликовал кадры, вероятно, прорыва бронетехники Сил обороны Украины в данном регионе.

Также в сети появились и фото продвижения, вероятно, украинской бронетехники.

Как уже сообщалось ранее, Вооруженные силы Украины продвинулись в районе к северо-востоку от Суджи — в направлении Большого Солдатского. По словам россиян, ВСУ задействовали тралы разминирования, танки и другую бронетехнику. Кроме того, в районе, где проходит атака, активно действуют средства радиоэлектронной борьбы ВСУ, поэтому россиянам тяжело использовать на этом направлении дроны.

Цели атаки украинской армии в настоящее время точно неизвестны. Некоторые российские Telegram-паблики пишут, что Украина якобы собирается захватить город Курчатов, где расположена Курская атомная электростанция.

Ранее "Телеграф" писал, что россияне пытаются окружить Покровск. Там сосредоточено объединение не менее трех русских общевойсковых армий.