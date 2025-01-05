ВСУ пошли в новую масштабную атаку в Курской области: у россиян паника, подробности от власти (карта)

Кроме Курской, активизировались бои и в Белгородской областей

В воскресенье, 5 января, Силы обороны Украины пошли в наступление в Курской области. Они продвинулись в районе к северо-востоку от Суджи — в направлении Большого Солдатского.

Об этом сообщил в Telegram руководитель ЦПД СНБО Украины Андрей Коваленко. Он добавил, что россияне были атакованы сразу на нескольких направлениях и это стало неожиданностью для них.

"На Курщине большие переживания у россиян, потому что они были атакованы по нескольким направлениям и это стало неожиданностью для них", — написал Коваленко.

О боях в регионе подтвердил также российский волонтер и бывший советник губернатора Курской области Роман Алехин. По его словам, ВСУ задействовали тралы разминирования, танки и другую бронетехнику. Кроме того, в районе, где проходит атака, активно действуют средства радиоэлектронной борьбы ВСУ, поэтому россиянам тяжело использовать на этом направлении дроны.

Информацию о новом наступлении также подтвердил и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он написал, что "Россия получает то, что заслужила", .

Отдельные российские Telegram-каналы утверждают, что у украинских военных есть "локальные успехи". В частности, идут бои за село Бердин неподалёку от Большого Солдатского.

Ранее "Телеграф" писал, что россияне пытаются окружить Покровск. Там сосредоточено объединение не менее трех русских общевойсковых армий. С другой стороны, оккупанты имеют не очень большие успехи, учитывая, сколько россиян погибло в боях за Покровск. Главком ВСУ Александр Сырский недавно озвучивал потери врага в битве за Покровск.