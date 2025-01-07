Тысячи людей живут под постоянными обстрелами. Как выглядит прифронтовой Покровск (видео)

Расстояние от линии фронта до города составляет около 3 километров

В городе Покровск Донецкой области, который пытаются окружить россияне, остаются 7300 жителей. Враг регулярно обстреливает населенный пункт КАБами, артиллерией и охотится на гражданских FPV-дронами.

Об этом в эфире "Общественного" сообщил начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк. Он отметил, что ситуация в городе ухудшается.

Глава МВА рассказал, что после отключения газоснабжения в городе 12 декабря, а затем и электроснабжения, за неделю эвакуировались почти 3 тысячи человек. По его словам, сейчас темпы эвакуации немного снизились — в сутки выезжают от 5 до 10 человек.

Добряк рассказал, что из-за атак российских дронов в городе было повреждено много коммунальной техники. Такая тенденция наблюдается в течение 7 недель.

"Намеренно "охотились" на те небольшие 5-тонники, которые завозили продукты в магазины, хлебные машины. Цинично. Мы понимаем, что оператор FPV-дрона видит, куда он летит и кого поражает. Кстати, наш коммунальщик из теплосети также погиб от FPV- дрона — ехал на работу. Эти случаи не единичны, это ужасная статистика по охоте. FPV-дронов на наших людей. Есть небольшой район, 15%, куда еще не долетают, но это вопрос времени", — отметил глава МВА.

Добряк также рассказал, что в городе осталось немного магазинов, несколько аптек, работают несколько специалистов территориального центра, которые уговаривают пожилых людей выехать из общины. Коммунальщики вывозят мусор, а также работает ритуальная служба.

Расстояние от линии фронта до Покровска

По его словам, в некоторых районах города коммунальщики по возможности консервируют здания, однако в большинстве своем коммунальщики работают в Родинском и некоторых населенных пунктах, где ситуация позволяет это сделать.

Глава МВА также рассказал, что шахты в городе уже не работают. Кроме того, он отметил, что в Покровске постоянных случаев мародерства.

"Нет таких случаев постоянных, может, кое-где есть, но все же работают Нацполиция и другие структуры, несмотря на ситуацию с безопасностью. Поэтому если эти случаи есть, то их пресекают", — подчеркнул Добряк.

Стоит отметить, что в Покровскую общину входят два города — Покровск и Родинское, а также 39 сел и поселков. До начала полномасштабного вторжения здесь проживала 61 тысяча человек.

Покровская община на карте

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сейчас выглядит прифронтовый город Покровск в Донецкой области. От бывшего цветущего райцентра постепенно остается только его призрак.