Пентагон анонсировал важные решения на заседании "Рамштайн". Будут касаться обороны Украины до 2027 года

С момента основания Контактной группы, США, их союзники и партнеры выделили более 126 миллиардов долларов на военную помощь Украине

На 25 заседании Контактной группы по обороне Украины (UDCG) на авиабазе Рамштайн в Германии 9 января будет определяться необходимая Украине военная поддержка до 2027 года. Заседание возглавит министр обороны США Ллойд Остин.

"На этой знаковой встрече министр Остин встретится с министрами обороны и высшим военным руководством со всего мира, чтобы обсудить неотложные потребности Украины на поле боя, долгосрочные оборонные нужды, а также важную координацию, которая осуществляется через коалиции сил и средств", — говорится на сайте Пентагона.

Отмечается, что участники заседания будут сосредоточены на обеспечении непрерывной поставки Украине ключевых сил и средств, включая системы противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы и бронетехнику. Также будут обсуждаться усилия по укреплению оборонно-промышленной базы Украины.

В то же время, на 25-м заседании в формате "Рамштайн" будут определяться оборонные способности Украины для развития надежных сил сдерживания до 2027 года. Об этом заявили два высокопоставленных представителя Минобороны США.

Контактная группа "Рамштайн" является коалицией около 50 стран, регулярно встречающихся для обсуждения нужд безопасности Украины. В ее рамках существует коалиционная лидерская группа, в которую входят восемь коалиций сил и средств. Каждая из них представляет один из аспектов военных возможностей Украины и возглавляется по меньшей мере двумя странами-членами НАТО.

"Лидеры этих коалиций должны одобрить дорожные карты, определяющие потребности и цели Украины в сфере военно-воздушных сил, бронетехники, артиллерии, разминирования, беспилотников, интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, информационных технологий и морской безопасности до 2027 года. Эти дорожные карты предназначены того, чтобы дать возможность донорам планировать и поддерживать Украину в будущем", — пояснил представитель Пентагона.

Следует отметить, что 25-я встреча Контактной группы по обороне Украины станет последней для Ллойда Остина. Однако, по словам представителей Минобороны США, каким бы ни было решение нового президента Штатов Дональда Трампа по поводу будущего участия США в формате "Рамштайн", многосторонний характер построения UDCG и ее коалиций поможет укрепить устойчивость группы в будущем.

"Я не могу говорить о решении следующей администрации по поводу ее роли в UDCG, но я уверен в преданности европейских партнеров и их возможностях и опыте. И я убежден, что эти коалиции будут работать", — сказал чиновник.

Как сообщал "Телеграф", во время очередного "Рамштайна" Ллойд Остин может объявить о пакете помощи Украине, который станет последним для администрации Джо Байдена. Точная сумма не озвучивается, но считается, что пакет будет существенным. Источники, осведомленные с вопросом, рассказали, что пакет помощи будет выделен из имеющихся запасов американской армии, чтобы успеть доставить большую часть обещанного оборудования до инаугурации Трампа.