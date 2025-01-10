Политтехнолог Алексей Голобуцкий о том, отменит ли будущий президент США Дональд Трамп новые санкции против РФ

США ввели самые большие санкции против российских нефтяных гигантов. В списке — более 30 российских компаний, включая "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз".

Под санкции попали более 100 судов российского "теневого флота" и страховые компании "Ингосстрах" и "Альфастрахование", занимающиеся морским страхованием. Минфин США сообщает, что с 27 февраля американским компаниям запрещается предоставлять нефтесервисные услуги в России.

Сейчас на российских пабликах очень популярны ожидания: вот еще считанные дни, придет Трамп и отменит как минимум часть антироссийских санкций. Те, которые Байден принял в последние недели каденции, точно.

Однако именно этот пакет Трамп вряд ли отменит. Потому что сам обещал и американцам, и американскому нефтяному бизнесу режим максимального содействия. То есть как можно меньше места на мировом рынке для россиян. Эта порция санкций серьезно вытесняет Россию с рынка, полностью устраивающего Трампа и американских нефтяников.

А между тем прямо сейчас у берегов немецкого острова Рюген в Балтийском море дрейфует под панамским флагом заглохший по неизвестным причинам российский танкер Eventin 2006 года рождения с 99000 тонн нефти… Да, это составляющая именно того теневого флота. Из-за угрозы шторма к нему направлены два буксира и многоцелевой корабль "Аркона". Танкер покинул Усть-Лугу (ту самую, где так хорошо регулярно гостят наши дроны) 6 января и направлялся в египетский Порт-Саид.

Источник: пост Голобуцкого в Facebook