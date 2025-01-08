Китай не пускает в порты российскую нефть, а также танкеры из Ирана и Венесуэлы

США планируют наложить санкции еще более чем на 100 танкеров, перевозящих российскую нефть

Китай запретил заходить в порты провинции Шаньдун судам, попавшим под санкции США. Через эти порты проходит большинство поставок нефти из России, Ирана и Венесуэлы в Китай.

В прошлом году провинция Шаньдун ежедневно принимала около 1,74 миллиона баррелей нефти из этих стран. Об этом говорится в материале Reuters.

Как сообщает издание, запрет касается крупнейших портов восточного побережья Циндао, Жичжао и Яньтай. Портовая группа Шаньдун в понедельник разослала сообщения, запрещающие принимать и обслуживать суда из списка американского Минфина.

По словам Reuters, в декабре прошлого года в портах Шаньдуна разгрузили восемь крупных танкеров. Каждый из них перевез по два миллиона баррелей преимущественно иранской нефти. Среди этих судов находились Phonix, Vigor, Quinn и Divine, находящиеся под санкциями США.

Аналитики Lloyd’s List Intelligence подсчитали, что "теневой флот" для перевозки нефти из Ирана, России и Венесуэлы насчитывает 669 танкеров. Из них от 250 до 300 судов обычно возят российскую нефть.

Из-за нового запрета независимым нефтеперерабатывающим заводам в Шаньдуне придется платить больше за доставку. Именно они — главные покупатели дешевой нефти из стран под санкциями, пишет Reuters.

Между тем США планируют наложить санкции еще более чем на 100 танкеров, перевозящих российскую нефть.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Зеленский приветствовал новые санкции против российского "теневого флота". Об этом президент Украины написал в соцсети Х.