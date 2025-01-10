Британия присоединилась к санкциям против РФ. Что говорят в Украине и какие ограничения введены

Каждый пакет санкций – это шаг к справедливому и крепкому миру в Украине

Впервые Великобритания ввела санкции против российских компаний "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", дополнив ограничения США. Президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак уже высказались по этому поводу.

Как сообщает пресс-служба британского правительства, ежедневно "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз" добывают более 1 миллиона баррелей нефти. А это примерно 23 миллиарда долларов в год. Это больше, чем ВВП Ямайки.

"Прибыль этих двух компаний пополняет военный кошелек Путина (российского лидера Владимира Путина – ред.) и способствует ведению войны", – уточнили в правительстве.

Поэтому Британия нанесла немалый удар по этим компаниям, а каждый последующий будет еще одним шагом к справедливому и крепкому миру в Украине.

"Доходы от продажи нефти — это источник жизненной силы для военной экономики Путина. Мы не будем стоять в стороне и не позволим нефтяным доходам ставить под угрозу жизнь украинцев, равно как и не позволим России продолжать пополнять свою казну, продолжая угрожать нашей коллективной безопасности", — отметил министр иностранных дел Британии Дэвид Лемми.

Отмечается, что эти санкции – часть борьбы с российскими нефтяными компаниями, это может привести к истощению российского военного бюджета и поможет спасти жизнь украинцев.

Реакция Зеленского и Ермака

Президент Украины подчеркнул, что США объявили мощный пакет санкций против более 400 субъектов, связанных с российским энергосектором.

"Эти меры существенно подрывают финансовую основу российской военной машины, ведь нарушают цепочку поставок: ключевые российские производители, страховые компании, поставщики услуг в нефтегазовой отрасли, 184 танкера теневого флота, логистические объекты и компании третьих стран", — отметил Зеленый.

Глава ОП добавил, что, кроме того, санкции затрагивают Росатом, а именно 14 членов совета директоров государственной атомной корпорации.

"Мы благодарны США, всему американскому народу за эти сильные решения. Обрушив экономику РФ, удастся сломить способность России вести войну", — подчеркнул Ермак.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Венгрия и Словакия нашли новые аргументы в критике Украины из-за прекращения транзита газа.