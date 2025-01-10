США ввели новые санкции против России: под ударом оказалась нефтепромышленность

Санкции коснутся целого ряда физических и юридических лиц, связанных с российским экспортом нефти

Власти Соединенных Штатов Америки ввели санкции против российских нефтесервисных компаний: под ограничения также попали и танкеры, которые занимаются перевозкой нефти.

Об этом сообщило Управление по контролю за иностранными активами Минфина США. Под ударом оказался целый ряд физических и юридических лиц, которые связаны с российским экспортом нефти.

Среди них — компании "Ингосстрах", "Альфастрахование", "Газпром Нефть", "Сургутнефтегаз", сербская компания NIS (дочерняя компания "Газпрома"), "РН-Бурение" (структура "Роснефти") и "Технологии ОФС" (объединяет бывшие активы Baker Hughes в России) и так далее.

Кроме того под санкциями оказались:

гендиректор "Росатома" Сергей Лихачев;

сын совладельца "Лукойла" Вагита Алекперова Юсуф;

заместители министра энергетики РФ Роман Маршавин и Эдуард Шереметцев;

глава "Зарубежнефти" Сергей Кудряшов;

глава "Газпром нефти" Александр Дюков;

более 100 танкеров, которые Россия использует для транспортировки нефти в другие страны.

С 27 февраля сего года США также запрещают своим компаниям оказывать нефтесервисные услуги в России.

На новые санкции против России отреагировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он отметил, что санкции охватывают более 400 физических лиц и организаций энергетического сектора России, которые прямо или косвенно обеспечивают финансирование военной машины.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Россия начала терять внешнеполитическое влияние. Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал политический аналитик Игорь Тышкевич.