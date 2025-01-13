Эксперт по энергетическим вопросам Сергей Куюн рассказал, почему АЗС "Приват" без горючего

В крупнейшей украинской сети автозаправочных станций, принадлежащей группе "Приват" Игоря Коломойского с партнерами, нет топлива. Для любой сети исчезновение хотя бы одной позиции из ассортимента хотя бы на час – чрезвычайная ситуация. "Приват" же стоит "сухим" на отдельных позициях в последние три месяца.

На пике своего могущества, где-то в конце "нулевых", приватовцы контролировали более 1 600 АЗС – 25% от их общего количества в Украине и проливали каждый третий литр горючего на рынке. Влиятельность была настолько мощной, что позволяла шантажировать правительство, дергая цены или исключая ценовые потолки. Что уж говорить о геноциде конкурентов, с помощью которого было приобретено немало АЗС.

Но секрет того могущества оказался очень простым. Осенью 2022 года государство национализировало полугосударственные "Укрнафту" и "Укртатнафту", которые были под контролем "Привата" с 2003 и 2007 годов соответственно. Сам Игорь Коломойский оказался за решеткой. С этого времени сеть начала буквально сыпаться.

Сначала свои 537 АЗС выдернула из консолидированной сети "Укрнафта" (когда-то эти заправки за "недорого" были проданы "Приватом" "Укрнафте", но они продолжили работать на бывшего владельца до последнего).

Затем 245 АЗС вернул себе "ПриватБанк", где они были заложены под кредиты, но 8 лет они тоже использовались приватовцами.

Ориентировочно до 200 станций осталось на оккупированных территориях.

В настоящее время сеть насчитывает около 550 АЗС, из которых многие закрыты. Мобильное приложение имеет 430 адресов. Доля рынка в продажах – 5%.

Но главное, что начали загибаться собственные станции.

Практически сразу опустели магазины – жизненно важный элемент современной АЗС.

Летом 2024 начали поступать сигналы о задержках зарплат персонала и снижении окладов региональным менеджерам.

Тогда же появились слухи о нехватке денег для расчетов с поставщиками горючего. А в октябре горючее начало исчезать. В начале января полностью исчез дизель, на сегодняшний день бензин марки А-92 в наличии на 28% станций оператора, А-95 — на 12%, сжиженный газ — на 5%. Продажа через приложение прекращена, сколько осталось на руках талонов и карт – неизвестно, но, думаю, немало.

Почему это произошло? Почему остальные станции работают и стремятся к развитию, а такая разветвленная сеть приходит в упадок?

Ибо в чистом виде на заправках "Приват" никогда не зарабатывал. "Приват" зарабатывал на "Укрнафте" и "Укртатнафте", превратив свои АЗС в банкоматы по выдаче наличных денег своим владельцам.

Ранее я неоднократно писал о расцвете схем по ограблению "Укрнафты", когда только путем продажи нефти "Укрнафты" по заниженной цене "Приват" заработал только в 2009-2010 годах более $1 млрд.

Аналогичная сумма была выведена из компании 2015 года, когда "Укрнафта" отгрузила без денег "приватовским" фирмам 1 млн т нефти и у тех же фирм закупила огромные объемы топлива, которое до сих пор не получило.

По словам главы "Укрнафты" и "Укртатнафты" Сергея Корецкого, фирмы "Привата" должны этим государственным компаниям минимум 100 млрд грн.

Даже война ничего не изменила. В конце апреля 2022 был проведен аукцион по продаже сжиженного газа "Укрнафты", ресурс слили на "Приват" по заниженной стоимости. Потери "Укрнафты" – 380 млн грн. В конце концов, активы были национализированы за отказ платить налоги…

Скажите, зачем мучиться с сетью, инвестировать, рисковать, нанимать тысячи людей, одевать и учить их, если сидя в офисе, ты зарабатываешь деньги, которые этим заправкам никогда даже не снились?

Но когда основной источник дохода у "Привата" забрали, упадок был лишь вопросом времени. Наибольшими преимуществами были широкое покрытие и низкая цена, которая дотировалась за счет вышеприведенных доходов от эксплуатации государственных активов.

В то же время конкуренты, не имея заводов-пароходов, занимались усовершенствованием своих объектов и сервиса. Развернулась настоящая погоня "вооружений": спешлти-кофе, бургеры из-под ножа, другие приятные для потребителя извращения. Выровнялась и цена, потому что "Приват" оказался в равных условиях в закупке горючего с остальным рынком. Кто поедет на старую заправку с туалетом в посадке, если рядом булочки с кленовым сиропом, чистота и горючее за такие же деньги?

Что дальше? В последний год были сообщения о попытках Михаила Кипермана (возглавляет нефтяной бизнес "Привата") перегруппироваться в новых условиях. Были разговоры о привлечении внешних управленцев, о передаче части или всей сети в управление. Были и предложения по рынку продать часть станций. Но ничего не взлетело.

Чем дольше будет продолжаться этот ужас без конца, тем ужаснее будет конец. Вернуться на рынок этим заправкам с каждым днем будет труднее. Потребитель убегает, многие люди с не отоваренными талонами на руках, такое не забывается.

И если активы рано или поздно распределятся, то о "Привате" как игроке на этом рынке можно забывать. Приватовцы оказались неспособны работать в условиях жесткой конкуренции, как и любой олигархический бизнес. Паразитирование на госактивах, монополия и доступ к регулированию тарифов – вот секреты успеха. А на рынке горючего нужно наклоняться за каждой копейкой и облизывать клиентов.

Очень показательна и поучительна история. Сколько государственных денег ушло в карманы олигархов? Сколько бизнесов не родилось или загнулось из-за подавления их монополиями? Какую страну мы имели бы, если бы эффективно использовали государственные ресурсы и предприятия? Кто знает, может, мы бы и не оказались в той яме, где находимся сейчас.

Источник: пост Куюна в Facebook