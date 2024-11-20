Shell втихаря продала бизнес в Украине: кому достанутся 120 АЗС

Активы продали компании, известной своей агрессивной ценовой политикой

Shell завершает продажу своего украинского бизнеса компании "Укрнафте". Процесс передачи активов, которые ранее ВАКС отказался передать в собственность Украины, начался летом 2024 года и отметился беспрецедентной конфиденциальностью — даже топменеджмент украинского офиса Shell не был проинформирован о грядущих изменениях.

На это обратил внимание эксперт топливного рынка Сергей Куюн. По словам директора консалтинговой компании А-95, сумма сделки за 51% в совместном предприятии "Альянс Холдинг" может составить 40-50 миллионов долларов. Дополнительно понадобится 25-40 миллионов долларов на ребрендинг, поскольку Shell забирает свою торговую марку.

"Укрнафта" планирует привлечь кредитные средства для финансирования сделки. Общие инвестиции, включая возможные выплаты Фонда госимущества за оставшиеся 49% акций, могут достичь 70-100 миллионов долларов. За эту сумму компания получит около 120 современных АЗС, десять из которых расположены на временно оккупированных территориях.

Закрытый тендер проходил с участием нескольких претендентов, избранных Shell. Сначала предложение "Укрнафты" было вторым по величине. Победитель первого этапа разрешил раскрыть свое предложение "Укрнафте", после чего компания в течение 48 часов предоставила улучшенное предложение.

Окупаемость инвестиций ожидается в течение 5 лет. Привлечение кредитных средств позволит "Укрнафте" сохранить финансирование ранее запланированных проектов.

На рынке ожидается усиление конкуренции. "Укрнафта" известна агрессивной ценовой политикой и активным развитием маркетинговых программ. Расширение сети АЗС усугубит присутствие компании в экономсегменте и увеличит возможности привлечения корпоративных клиентов.

Shell имеет более 12 000 АЗС по всему миру и продажа 132 станций в Украине является обычной практикой для глобальных компаний Недавно подобный шаг сделала BP, продав свою сеть в Турции.

Ранее "Телеграф" также писал, кто купил около 250 АЗС Коломойского. Сеть заправок была приобретена за 695,9 миллиона гривен через систему электронных торгов СЕТАМ.