В Петербург через Донбасс? Над Украиной заметили российский пассажирский самолет

Время от времени такое случается

Над украинским небом продолжают фиксировать пассажирские самолеты, которые пересекают закрытое воздушное пространство. На этот раз была замечена российская гражданская авиация.

Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24. 9 января на карте полета самолет пересек границу Украины.

Рейс SDM6858/A319 вылетел из российского города Минеральные воды в 16:13 (по киевскому времени) и пересек воздушное пространство Украины около 17:00 (по киевскому времени) Борт, согласно карте полетов, пролетел над закрытым воздушным пространством Украины. Более того, в зоне боевых действий возле Северодонецка, вблизи Купянска развернулся и улетел в Санкт-Петербург. Там он приземлился около 20:00 (по киевскому времени)

Стоит напомнить, что такие полеты над Украиной мониторинговые сайты фиксируют довольно часто. Вероятно, они связаны со сбоями в работе навигационной системы или самого сервиса по отслеживанию авиадвижения. Некоторые эксперты связывали такие аномалии с работой российских систем РЭБ.

Ранее "Телеграф" писал, что в небе над Украиной заметили сразу три пассажирских самолета.