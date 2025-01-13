Предлагает "хорошие условия". Фицо хочет встретиться с Зеленским, но не в Украине

Словацкий премьер хочет встретиться "как можно скорее"

Премьер Словакии Роберт Фицо официально пригласил президента Украины Владимира Зеленского встретиться, чтобы разрешить споры на фоне прекращения транзита российского газа через Украину.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Во время обращения к Зеленскому Фицо подчеркнул, что встречу лучше провести на территории Словакии недалеко от границы с Украиной.

"Господин президент, Ваше решение прекратить транзит газа через Украину в Словакию и других потребителей наносят значительный ущерб самой же Украине, Словакии и другим членам Евросоюза", — сказал словацкий премьер.

По словам Фицо, он не будет отвечать на заявление Зеленского о том, что тот предлагал помощь словацкому народу, но премьер "напыщенно отказался".

"Позвольте мне как высшему представителю словацкой исполнительной власти пригласить вас на переговоры", — подчеркнул глава словацкого правительства.

Он также не выражает желания приезжать в Украину из-за этого, поэтому предлагает компромисс — встречу на территории Словакии у границы с Украиной.

"Подобная встреча создаст благоприятные условия для откровенного обсуждения поставок газа в Словакию и другие страны через Украину, возможных технических решений в связи с завершением действия договора между соответствующими украинской и российской компаниями 31 декабря 2024 года, а также влияния остановки транзита газа через Украину на снижение конкурентоспособности европейской экономики и развития двусторонних отношений между Словакией и Украиной", — добавил Фицо.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что пророссийское правительство Венгрии шантажирует Украину членством в ЕС из-за остановки транзита газа.