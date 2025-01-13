Нужно только уметь крутить педали: во Львове предлагают студентам работу с достойной оплатой
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Некоторые работодатели с радостью готовы взять к себе в команду студентов
Несмотря на то, что минимальная зарплата в Украине все еще остается на достаточно низком уровне, представители некоторых профессий могут рассчитывать на достойную оплату труда. И это касается также студентов без опыта работы.
К пимеру, во Львове готовы взять на работу курьера на электровелосипед компании в Domino’s Pizza. Соискателю предлагают зарплату от 26 тысяч гривен. При этом готовы рассмотреть кандидатуру студента без опыта работы.
"Мы ищем энергичных курьеров для доставки наших вкусных пицц клиентам в городе Львов. Эта вакансия также подходит для студентов, которые ищут возможность работать неполный рабочий день и получать дополнительный доход. Опыт работы — необязателен, ведь мы всему обучаем", — говорится в сообщении.
Электровелосипед курьеру предоставляет компания.
Кроме этого соискателю предлагают:
- гибкий график работы
- почасовую оплату, доплата за каждую доставку+доплата за сезонность (+мотивационная программа);
- выплата зарплаты 2 раза в месяц
- униформу и экипировку
- корпоративные скидки на питание (-50% на продукцию из меню)
- дружный, молодой и динамичный коллектив.
При этом сотруднику необходимо будет выполнять следующие функции:
- формировать заказы
- рассчитывать клиентов
- предоставлять вежливое обслуживание
- доставлять заказы в пределах зоны пиццерии
- соблюдать правила дорожного движения
Для работы в Domino’s Pizza вам необходимо соответствовать таким критериям:
- возраст от 18 лет
- медицинская книжка
- взаимодействие с клиентами с вежливостью и доброжелательностью.
Напомним, в Киеве предлагают работу охраннику на видеонаблюдение в современный офисный центр с заработной платой от 50 тысяч гривен. Ищут кандидата даже без опыта работы, но в хорошей физической форме и желательно с навыками рукопашного боя.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве предлагают высокооплачиваемую работу для приезжих. Потенциальным кандидатам готовы предоставить бонусы, неплохую зарплату, а также бесплатное проживание.