Нужно только уметь крутить педали: во Львове предлагают студентам работу с достойной оплатой

Некоторые работодатели с радостью готовы взять к себе в команду студентов

Несмотря на то, что минимальная зарплата в Украине все еще остается на достаточно низком уровне, представители некоторых профессий могут рассчитывать на достойную оплату труда. И это касается также студентов без опыта работы.

К пимеру, во Львове готовы взять на работу курьера на электровелосипед компании в Domino’s Pizza. Соискателю предлагают зарплату от 26 тысяч гривен. При этом готовы рассмотреть кандидатуру студента без опыта работы.

"Мы ищем энергичных курьеров для доставки наших вкусных пицц клиентам в городе Львов. Эта вакансия также подходит для студентов, которые ищут возможность работать неполный рабочий день и получать дополнительный доход. Опыт работы — необязателен, ведь мы всему обучаем", — говорится в сообщении.

Электровелосипед курьеру предоставляет компания.

Кроме этого соискателю предлагают:

гибкий график работы

почасовую оплату, доплата за каждую доставку+доплата за сезонность (+мотивационная программа);

выплата зарплаты 2 раза в месяц

униформу и экипировку

корпоративные скидки на питание (-50% на продукцию из меню)

дружный, молодой и динамичный коллектив.

При этом сотруднику необходимо будет выполнять следующие функции:

формировать заказы

рассчитывать клиентов

предоставлять вежливое обслуживание

доставлять заказы в пределах зоны пиццерии

соблюдать правила дорожного движения

Для работы в Domino’s Pizza вам необходимо соответствовать таким критериям:

возраст от 18 лет

медицинская книжка

взаимодействие с клиентами с вежливостью и доброжелательностью.

Напомним, в Киеве предлагают работу охраннику на видеонаблюдение в современный офисный центр с заработной платой от 50 тысяч гривен. Ищут кандидата даже без опыта работы, но в хорошей физической форме и желательно с навыками рукопашного боя.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве предлагают высокооплачиваемую работу для приезжих. Потенциальным кандидатам готовы предоставить бонусы, неплохую зарплату, а также бесплатное проживание.