Действительно ли пассажирский самолет Wizz Air пролетел над Украиной: в компании объяснили

Странные самолеты видят над Украиной

В авиакомпании Wizz Air опровергают информацию о том, что ее самолеты входили в украинское воздушное пространство во время действия военного положения. Ранее ее Airbus A321, выполнявшем рейс W67950 из Риги в Кутаиси, был замечен мониторинговыми сервисами над Закарпатьем.

Об этом представители Wizz Air сообщили "Телеграфу". Там отметили, что компания следует рекомендациям Европейского агентства по безопасности авиации (EASA)

"С начала российско-украинской войны, согласно рекомендациям Агентства, украинское авиапространство не может использоваться для гражданских авиаперевозок по соображениям безопасности. С того момента Wizz Air не совершила ни одного рейса с использованием украинского или российского воздушного пространства", — отметили в компании.

В Wizz Air добавили, что общедоступные приложения для отслеживания полетов самолетов используют различные технологии, но они не всегда точны. Поэтому там подчеркивают, что ни один из самолетов не пролетал над Украиной даже несмотря на то, что это показывают радары.

Как сообщалось ранее, упомянутый самолет был замечен над Закарпатской областью 6 января около 18:00. Вместе с ним сервис Flightradar показал еще два самолета компании финской компании Finnair.

Как известно, воздушное пространство над Украиной было закрыто после начала российского вторжения, а потому гражданские воздушные судна используют альтернативные маршруты из-за риска быть сбитыми системами ПВО. Однако мониторинговые сервисы весьма регулярно фиксируют пассажирские самолеты над разными украинскими областями.

Причин их появления может быть несколько: передача искаженных данных о местонахождении самолетом, сбои в работе наземных приемных станций, помехи в работе GPS, активное использование РЭБ или же проблема с обработкой данных в сервисе Flightradar.

Примером такого сбоя является ситуация 6 января, когда над Украиной было замечено в одно и то же время сразу пять пассажирских самолетов.