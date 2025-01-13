Запаса прочности – на год. Как Трамп обрушит экономику России

Трамп имеет рычаги давления на Путина, говорит Егор Чернев.

Нынешний 2025 год станет для России решающим, когда власти еще смогут финансировать войну с Украиной за счет Фонда национального благосостояния, который наполняли за счет сверхдоходов от продажи нефти и газа. Поэтому оккупанты пытаются захватить как можно больше украинских территорий, чтобы иметь более сильную позицию на переговорах о мире с Украиной.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал народный депутат Украины, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам нацбезопасности обороны и разведки Егор Чернев. Он объяснил, как истощить экономику врага.

По его мнению, для новых территориальных захватов агрессор может прибегнуть к массовой мобилизации. Однако она имеет важный нюанс.

— Я бы не исключал никаких потенциальных решений, которые могут быть приняты российской стороной и всеобщая мобилизация — это один из вариантов, — говорит нардеп. — Всеобщая мобилизация — ведь это не просто заставить людей прийти в военкоматы. Их нужно накормить, одеть, вооружить, научить — это все колоссальные ресурсы. Если мы говорим об всеобщей мобилизации, вытянет ли это состояние экономики Российской Федерации всеобщую мобилизацию — большой вопрос. И я бы не исключал применения ядерного оружия. Пока таких сигналов нет, но загнанная в угол крыса может прийти к любым сценариям.

Замглавы оборонного комитета сослался на разговоры с республиканцами из окружения избранного президента США Дональда Трампа: если российский диктатор Владимир Путин не согласится на мирные переговоры, то есть экономические инструменты давления на него — снижение цены нефти на мировых рынках посредством увеличения предложений, открытия скважин и начала качания нефти.

— Это уже даже не вопрос. Я так понимаю, это принятое решение. Ведь Трамп республиканец, у которого [электоральная] база – промышленные добытчики нефти в том числе. Я думаю, что они это сделают и обвалят цену нефти на мировом рынке. Но тут еще один вопрос: условный нижний порог в 30 долларов для Российской Федерации должен продержаться где-то год, а может и два, чтобы истощить абсолютно российскую экономику, потому что есть определенный запас прочности, о котором я уже говорил, — подытожил нардеп.

Напомним, главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус рассказал "Телеграфу", что Путин поставил крест на экономике России, и назвал три индикатора.