Будет ли массовый дронопад? Авиаэксперт объяснил, как украинская РЭБ глушит вражеские "Шахеды"

Спуфинг сбивает БПЛА с цели и отправляет за границу

Российские оккупанты начали использовать для GPS-навигации ударных дронов помехозащищенные CRPA-антенны, способные обеспечивать устойчивое позиционирование беспилотников даже в условиях постановки активных радиопомех. Однако и для них можно найти управу.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Национального авиационного университета Валерий Романенко. Он объяснил, почему это может стать проблемой для украинской ПВО.

По его словам, россияне из CRPA-антенн сделали т.н. "круговую" антенну, из-за чего возможность постановки помех дрону падает. Становится невозможно сфальсифицировать сигнал от спутника (это основной метод сделать российский "Шахед" локационно потерянным) и дать БПЛА ложные координаты (англ. spoofing — подмена), чтобы он неправильно высчитал свое местонахождение и сбился с цели.

— Он может залететь в Молдову, в Румынию, отдельные образцы долетали до Прибалтики, — говорит авиаэксперт. — Это неприятный момент, потому что это вынуждает нас искать новые подходы, новые тактические приемы [противодействия].

По его мнению, противовоздушная оборона, особенно в радиотехническом плане, — это наиболее интеллектуальный вид боевых действий.

— Так что я думаю, "Покрову" (это наша основная система радиоэлектронной борьбы, РЭБ) допрограммируют. Тем более что союзники очень помогают нам перепрограммировать программное обеспечение. И я думаю, что новые российские "Шахеды" тоже будут массово локационно теряться, — подытожил Валерий Романенко.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", как дальнобойные ударные дроны "Пекло" и "Рута" истощают вражескую ПВО и пробивают коридоры для "взрослых" ракет.