В Киеве пьяные родители чуть не заморозили двухлетнего ребенка: чем закончилась история

Копы вызвали "скорую" и ювеналов

Ночью в понедельник, 13 января, патрульные полицейские наткнулись на коляску с ребенком прямо посреди тротуара.

Инцидент произошел в Деснянском районе Киева. Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

Двухлетний ребенок сильно замерз. А неподалеку, как оказалось, "отдыхали" вероятные родители – изрядно подогретые алкоголем.

Полицейские быстро забрали малышей в служебный автомобиль, чтобы согреть и успокоить. А чтобы убедиться, что с ребенком все хорошо, вызвали "скорую".

Пока жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Также патрульные позвонили ювеналам, которые теперь занимаются выяснением всех обстоятельств этой ситуации.

Напомним, в сети распространяют имена несовершеннолетних, оскандалившихся в Киеве. Подростки вели себя вызывающе и перекрывали движение на улицах города, чтобы покурить. Скорее всего, это были дети депутата ОПЗЖ, мэра и бизнесмена.