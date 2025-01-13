Выпил – получи крупный штраф. Как наказывают военных за алкоголь на службе

Есть обстоятельство, которое может смягчить наказание

Военнослужащему за нахождение на службе в состоянии алкогольного опьянения грозит административная ответственность и немалый штраф. Именно такое решение принял Харьковский районный суд области по схожему делу.

Об этом свидетельствует постановление из Единого реестра судебных решений. Отмечается, что младший сержант 10 декабря 2024 был обнаружен на службе пьяным.

После осмотра выявили уровень алкоголя 2,56 промилле. В результате этого мужчину привлекли к административной ответственности по части 3 статьи 172-20 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Обвиняемый признался в правонарушении, однако на заседание суда не явился.

Суд постановил, что лицо должно заплатить штраф в размере 1000 не облагаемых налогом минимумов, который составляет 17 000 гривен. При этом было учтено смягчающее обстоятельство — чистосердечное признание вины и раскаяние.

"Штраф должен быть уплачен не позднее чем через 15 дней со дня вручения постановления о наложении штрафа, а в случае обжалования постановления не позднее чем через 15 дней со дня уведомления об оставлении жалобы без удовлетворения", — говорится в постановлении суда.

Заметим, суд подчеркнул, что находящиеся на службе военнослужащие при определенных условиях могут быть исследованы на наличие алкогольного или наркотического опьянения в соответствии с действующим законодательством.

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