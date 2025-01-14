Политолог, кандидат политических наук и журналист озвучила прогноз

Собственно даже из публичных заявлений/разговоров можно выделить две составляющие:

Остановка войны и инструменты, которые могут быть задействованы для этого. Долгосрочные условия движения к миру и решения, которые будут дальше работать либо на усиление Украины и ослабление России, либо наоборот.

По поводу первого пункта, наконец, эта администрация США, администрация Джозефа Байдена, ввела санкции против теневого флота нефтяных танкеров. Индия уже заявила, что откажется принимать суда, подпадающие под санкции США. Пожалуй, и у будущей команды Дональда Трампа уже есть понимание возможных других инструментов, заставляющих Россию остановить дальнейшие военные действия.

По поводу второго пункта здесь понимание только на стадии формирования. Потому что изменения будут касаться, возможно, и самих отношений США-Европа как в вопросах безопасности, так и экономики/торговли. Но уже формулируется четкая позиция по двум вопросам.

Первый вопрос в нашу пользу – это дальнейшее усиление обороноспособности Украины. На 25-м "Рамштайне", в частности, обсуждались и программы сотрудничества до 2027 года. Можно также отметить, что это часть безопасности подхода внутри Европы в целом. Вот генсек НАТО Марк Рютте на днях сказал, что 2% на оборону уже недостаточно: "Мы в безопасности сейчас, но не будем в безопасности через 4-5 лет. Если мы этого не сделаем (имеется в виду увеличение расходов на оборону), придется доставать учебники из русского или ехать в Новую Зеландию". Рютте говорил об этом полушутя, хотя в шутку была лишь словесная форма, а не содержание, а именно – ситуация "ни войны, ни мира", о чем он тоже сказал.

Второй вопрос, важный для движения в мир – членство Украины или даже приглашение в НАТО как гарантия безопасности. Здесь США, как и Германия, к сожалению, придерживаются подхода, что во время войны это решение не будет принято. В то же время обсуждается то, а какие тогда могут быть гарантии безопасности, если не членство в НАТО. Здесь многое будет зависеть от вопроса лидерства в Европе, которое из стран станет локомотивом в решениях безопасности. Великобритания, Франция или Германия.

Итак, по состоянию на сегодняшний день можем констатировать: поскольку риски внутри НАТО (и, прежде всего, в Европе) не только понимаются, но и осознаются, Украине и дальше будут помогать в укреплении обороноспособности. Иначе – для самого Запада рисков прибавится еще больше. Но хотелось бы, чтобы, кроме того, лидеры западных альянсов решились на формулирование долгосрочного видения составляющей безопасности.

Ибо от того, какими будут политические решения после/в ходе возможной заморозки активных военных действий в ситуации "ни войны, ни мира" как раз и будет зависеть, будем мы двигаться к установившемуся миру или к новой фазе войны.

Источник: блог Олеси Яхно на сайте УП.