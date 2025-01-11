Ему не разрешат: Байден оценил перспективы прекращения помощи Украине Трампом

Действующий президент считает, что Конгресс США не позволит Трампу прекратить поддержку Украины

Действующий президент США Джозеф Байден считает, что шансов на прекращение помощи Украине после инаугурации Дональда Трампа отсутствуют. По его словам, у Украины большая двухпартийная поддержка в Конгрессе США, который не допустит прекращения помощи.

Об этом Байден заявил 10 января во время выступления в Вашингтоне, сообщает "Укринформ". Действующий президент считает, что Конгресс США не разрешит Трампу прекратить поддержку Украины.

"Я знаю, на холме есть значительное количество демократов и республиканцев, которые считают, что мы должны продолжать поддерживать Украину. Я надеюсь и ожидаю, что они выскажутся и не согласятся с президентом, если тот решит прекратить финансирование Украины", – отметил он.

Также Байден указал, что сейчас российский правитель Владимир Путин находится в тяжелой ситуации из-за ведения изнурительной войны и экономического давления со стороны цивилизованных стран. Нужно не давать Путину возможность отдохнуть, восстановить силы и продолжить агрессию против Украины.

"У него есть экономические проблемы, значительные экономические проблемы, а также политические проблемы внутри страны", — добавил Байден.

Напомним, 10 января власти Соединенных Штатов Америки ввели санкции против российских нефтесервисных компаний: под ограничения также попали и танкеры, занимающиеся перевозкой нефти. Под ограничения попали компании "Ингосстрах", "Альфастрахование", "Газпромнефть", "Сургутнефтегаз", сербская компания NIS (дочерняя компания "Газпрома"), "РН-Бурение" (структура "Роснефти") и "Технологии ОФС" (объединяет прежние активы Baker Hughes в России и так далее.

Также Великобритания ввела санкции против российских компаний "Газпромнефть" и "Сургутнефтегаз", дополнивших ограничения США. Отмечается, что эти санкции являются частью борьбы с российскими нефтяными компаниями, это может привести к истощению российского военного бюджета и поможет спасти жизнь украинцев.