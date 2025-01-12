Где может пройти первая встреча Путина и Трампа по Украине: страна Европы выразила готовность

Если Россия и США будут согласны, переговоры могут состояться в одной из стран Европы

Швейцария готова стать площадкой для переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом по прекращению российско-украинской войны. Это может произойти только по взаимному согласию сторон.

Об этом сообщает издание Le Temps. Руководитель службы информации швейцарского МИДа Николя Бидо заявил, что США, Россия и Украина получили соответствующее предложение.

После саммита в Бюргенштоке, который состоялся летом прошлого года, Швейцария уже предлагала площадку для встречи лидеров Украины, России и США. В то же время издание отмечает, что власти Швейцарии не будут проявлять инициативу для встречи, но смогут организовать ее по запросу сторон.

По словам Николя Бидо, даже ордер на арест Владимира Путина, выданный Международный уголовным судом, не может помешать ему приехать в Швейцарию — правительство страны якобы имеет право сделать исключение, если это необходимо для мирных переговоров.

Напомним, Дональд Трамп заявлял, что готов встретиться с Владимиром Путиным для того, чтобы "покончить" с войной между Россией и Украиной.

Как сообщал "Телеграф" ранее, СМИ выяснили четыре ключевых пункта возможного соглашения о мире в Украине.