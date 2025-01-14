Трамп не будет торопить Украину начать переговоры с Россией: что сделает вместо этого

Пока все еще неясно, как Трамп будет справляться с войной

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не будет торопить Украину с переговорами с Россией. Однако американский лидер может усилить ее позиции перед их началом.

Об этом пишет Bloomberg. Европейские чиновники, знакомые с вопросом, говорят, что обмен мнениями повышает вероятность того, что новая администрация может помочь пострадавшей от войны Украине вернуться к позиции силы до начала каких-либо переговоров. При этом они говорят, что не знают точно, как поступит американский лидер.

Такое признание последовало за серией частных переговоров с членами команды Трампа, в ходе которых трансатлантические партнеры обосновали необходимость дальнейшей поддержки Украины.

По словам европейцев, официальные лица Трампа, вероятно, оказались восприимчивы к двум аргументам — новый американский лидер рискует подвергнуться унижению, сравнимому с хаотичным уходом президента Джо Байдена из Афганистана, если он откажется от Киева. И что если Россия одержит такую победу, это только подтолкнет Китай к более агрессивным действиям.

"За неделю до присяги в качестве 47-го президента все еще неясно, как Трамп будет справляться с войной России, которая приближается к трехлетней отметке. Поскольку планировщики в команде Трампа предлагают несколько идей, нет плана действий для Украины, который можно было бы реализовать после инаугурации 20 января", — заявили европейские и украинские чиновники".

Эти разговоры, в свою очередь, вызвали чувство осторожного облегчения в европейских столицах, где официальные лица прокручивали в голове наихудшие сценарии на случай, если Трамп выполнит свое обещание быстро положить конец войне и, возможно, заключит сделку, которая оттеснит Киев и укрепит позиции президента России Владимира Путина.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что переговоры по урегулированию ситуации между Россией и Украиной могут произойти уже весной этого года.