Военный журналист Серж Марко о моральном духе армии и важности говорит не только о потерях, но и о победах

Моральный дух войск.

Немного личных наблюдений.

Мы сейчас живем в ситуации, когда враг имеет инициативу. Когда инициатива была у нас более подавленное состояние было у россиян, когда они забрали инициативу все изменилось на 180 градусов. И мы все воспринимаем в черных тонах.

О том, что инициатива — это вещь переменная, и чтобы ею обладать — надо план и соответствующее моральное состояние, все уже забыли.

Мы обсуждаем в основном неудачи, забывая о тех, кто делает свою работу успешно. Месяц за месяцем.

Наше подразделение, например перестало выкладывать видео поражений врага и техники, потому что ничего интересного или нового мы в этом не видим уже. Да и что показывать? Все эти поражения дронами в разных ракурсах все подписчики уже видели много раз, в том числе от других подразделений, которые тоже хорошо делают свою работу.

Пехота перестала выкладывать видео успешного отражения штурмов/своих штурмов, потому что "ну это же уже много раз было".

Ну и чего хвастаться что позицию отбили, если мы вчера 10 кв.км. потеряли?

И эти все подвиги остаются за кадром. Вся эта работа, которую подписчики видят в сухой статистике Генштаба каждое утро с потерями врага 1000-1500 в сутки.

Военная машина работает. Генерирует события, которые остаются за кадром. Упорно точит камень, который состоит из тысяч мясных мешков личного состава, понимая, что этот камень имеет пределы, и когда-то очередной удар даст неожиданную, но такую важную трещину, и потом мы поймем, что достояли до нужного события, выстояли, и начнем бить туда все сильнее, крушить этот камень активнее, но сейчас надо стоять и наносить поражения. И мы стоим. Переживая очередной сложный день. С нервами, плохим настроением, критикой (ну куда же без этого? Какой солдат не критикует командование?) командиров, и стараясь обеспечить себя на завтра, потому что завтра будет не менее сложный день.

Так вот. Мне очень не нравится, что мы начали забывать, какими силами мы держимся и какие события генерируем. Потому что каждый день состоит не только из потерь территории, но еще и из героических событий пехоты, успешных событий дронщиков, и много простых событий, которые позволяют жить этой военной косилке, которая не глядя ни на что, продолжает свою кровавую жатву.

И об этом надо снова научиться говорить.

Это же является и одной из проблем мобилизации. Пойти в армию, которая успешна, народ может пойти. Пойти в армию, которая проигрывает и возле нее только плохие новости ну это уже совсем по другому воспринимается.

Надо больше говорить не только о проблемах, но и о достижениях, и о героизме. Да, это сложнее, чем в 2022 году, когда еще все не были настолько измотаны войной. Но нужно.

Источник — публикация Сержа Марко в Фейсбуке.