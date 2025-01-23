"Это большой позор": как в Украине отреагировали на жесткие заявления Трампа в Давосе

Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе выступил с жесткими заявлениями против Москвы

Украинские политики и лидеры общественного мнения положительно восприняли заявления Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе по поводу методов окончания войны и влияния на Путина.

Президент США Дональд Трамп, напомним, выступил с мощным заявлением о механизмах влияния на российскую войну против Украины. Он отметил экономические рычаги влияния, в том числе потенциальное снижение мировых цен на нефть как инструмент давления на РФ. Также президент США отметил, что Украина готова к перемирию. "Телеграф" собрал реакции политиков и лидеров общественного мнения Украины.

Андрей Ермак, руководитель Офиса президента Украины, поддержал инициативу и назвал ее "путем глобальной безопасности". Он предложил зафиксировать цену российской нефти на уровне 30 долларов за баррель.

"Жесткий price cap и дальнейшее снижение цены барреля российской нефти — это путь к глобальной безопасности. Наша санкционная группа предлагает зафиксировать цену на 30$. Мы полностью поддерживаем Президента США Дональда Трампа в стремлении снизить цены на нефть. Потому что следствием этого будет обвал российских способностей финансировать войну".

Народный депутат Валентин Наливайченко оценил слова Трампа как прямую угрозу путинскому режиму. "Прекратите эту бессмысленную войну, потому что дальше будет только хуже", — прямая цитата Дональда Трампа. И это прямая угроза Путину, его злости, его режиму. И не надо России делать вид, что они что-то не услышали, потому что все они услышали. Как и услышали это обращение Трампа к Путину все союзники США, весь мир. И серьезное давление на Кремль началось уже сегодня".

Президент Украины Владимир Зеленский также поддержал инициативу, назвав нефть "одним из самых важных ключей к миру". В своем видеообращении он призвал международное сообщество продолжать давление на РФ.

Лейтенант Андрей Коваленко, руководитель ЦПИ СНБО, так прокомментировал слова Трампа: "Надо спросить у России, закончится ли война в этом году, потому что Украина готова к миру, заявил Трамп. Также он добавил, что будет работать над окончанием войны вместе с Китаем. Президент США в Давосе в очередной раз выставил Россию единственной страной, которая не хочет мира".

Также ранее "Телеграф" писал о том, что Дональд Трамп считает, что Украина готова к прекращению боевых действий. В то же время нужно интересоваться Россией, готова ли она к этому.