"Путину придется умолять о завершении войны до конца года": какой козырь есть у Трампа против РФ

Путин скрывает, насколько слаба российская экономика, держа в тайне и даже подделывая цифры

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, угрожающий экономическими санкциями России, имеет реальные рычаги давления на президента РФ Владимира Путина, которые могут заставить его закончить войну. В случае введения жестких санкций, Путин будет вынужден умолять о мирном соглашении до конца текущего года.

Об этом пишет Time. Отмечается, что режим Путина, согласно исследованиям аналитиков, находится на пути к тому, чтобы остаться без денег к концу года, если не раньше, если будут введены более жесткие санкции.

"Путин скрывает, насколько слаба российская экономика, скрывая и подделывая цифры. Сейчас Путин отказывается раскрывать основные экономические показатели, как того требует МВФ и как Россия раньше регулярно публиковала. Это данные о внешней торговле, ежемесячные данные о добыче нефти и газа и т.д.", — говорится в материале.

По словам издания, Путин не может победить инфляцию, потому что российские процентные ставки уже достигли колоссальных 21%, а российский рубль рушится. При этом, российскому президенту удалось избежать экономических трещин, поскольку он поддерживался за счет непредвиденных доходов от продажи нефти в последние несколько лет.

Трамп в свою очередь понял силу этого рычага, которую, как отмечается, не осознавала администрация Байдена, боявшись вызвать глобальную инфляцию из-за усиления санкций. Издание пишет, что опасения были напрасными, поскольку российский экспорт сырьевых товаров составляет менее 10% от мировых поставок. В Time объясняют, что миру не нужна российская нефть, но Путин отчаянно хочет продать ее, чтобы предотвратить банкротство.

"Если президент Трамп перекроет Путину поток сверхприбылей от продажи нефти посредством экономических санкций, Путину придется умолять о сделке до конца года, иначе у него закончатся деньги", — говорится в материале.

Напомним, ранее мы писали, что пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков отреагировал на ультиматум Дональда Трампа.