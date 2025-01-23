Максимально поднимает ставки. Эксперт рассказал, что кроется за ультиматумом Трампа Путину

Политолог и политический консультант считает, что Трамп сделает виновной Россию, если что-то пойдет не так

Президент США Дональд Трамп призвал Россию заключить сделку по завершению войны против Украины — в противном случае, он пригрозил ей принятием экономических мер. В ответ на это пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что новые санкции, которые США могут наложить на РФ, в случае отказа заключать "соглашение" о прекращении войны, являются далеко не первыми.

О том, какими могут быть последствия, де-факто, ультиматума Трампа, в комментарии "Телеграфу" рассказал политолог и политический консультант Игорь Рейтерович. По его словам, россияне в этой ситуации "сделали то, что должны были сделать", а именно — подали слова Трампа в качестве "неофициального предложения", поскольку оно было написано в социальных сетях.

Однако по факту Трамп выдвинул России так называемый "гибридный ультиматум", убежден Рейтерович.

— Это как раз в духе Трампа. С одной стороны, он начал с того, что "я люблю, уважаю россиян, у меня прекрасные отношения и так далее, но надо все это заканчивать. Если вы это не закончите, я вынужден буду прибегнуть к не очень каким-то приятным для вас действиям. Тем более, что у меня есть возможность". Это очень четко там просматривается. И у Трампа действительно такая возможность есть, учитывая ту ситуацию, в которой находится российская экономика, все проблемы, с которыми она сталкивается, — сказал эксперт.

По мнению Рейтеровича, Трамп прекрасно понимает текущую ситуации и максимально "поднимает ставки". Он уже в третий, по сути, раз обращается к Путину с предложением прекратить войну — причем, делает это уже в качестве президента США.

— Трамп считает такой стиль коммуникации вполне приемлемым, поскольку он отвечает его видению, как должны совершаться определенные сделки и так далее. Таков первый этап — озвучить определенное видение и посмотреть на реакцию другой стороны, — заявил Рейтерович.

Слова Пескова, наверняка, будут не последними. И даже в том случае, когда состоится официальный телефонный разговор Трампа и Путина, президент США будет дальше "гнуть свою линию" по вопросу российско-украинской войны.

— У него есть глобальная цель: завершить войну и сделать это как можно скорее. Он просто говорит о том, что "есть разные варианты. Ты выбирай, какой вариант тебе подходит. Тебе это нужно и ты выбирай. Я могу взять любой". Его устраивает как первый, так и второй вариант. Он принесет пользу и так, и так Соединенным Штатам. Но он перекладывает, таким образом, ответственность на Российскую Федерацию и, априори, делает ее виноватой, если процессы пойдут как-то неверно. То есть мяч сейчас на российской половине футбольного поля, — говорит Рейтерович.

Как было сказано выше, это уже третье предложение Трампа о прекращении войны: по мнению Рейтеровича, два предыдущих звучали более расплывчато, а это уже более конкретно.

— Он ясно показывает, что "это не мне нужно", это ключевой момент. Там же как сказано, "я окажу тебе услугу. Я могу помочь, но ты мне будешь должен. И для этого ты должен сделать то-то и то-то". Так что, в этом плане, он действительно перебрасывает мяч туда, зная прекрасно, что у россиян такая ситуация — мол, рано или поздно они приползут, придут и вынуждены будут сделать все то, что он описал в этом посте, — отметил эксперт.

Рейтерович добавил: через несколько недель, возможно, начнутся переговоры между Украиной, США и странами Европы по урегулированию ситуации. К тому моменту у Штатов может быть более-менее четкая позиция. Но чем дольше будут тянуть россияне, тем далее будет хуже. Возможно, Россия снова применит свои ракеты и дроны для новых ударов по Украине.

В таком случае, Трамп, вероятно, поймет, что нужно действовать другими методами — ужесточить санкции против России.

— Это соответствует его видению развития энергетики Соединенных Штатов. И сейчас такая ситуация, когда он хочет двух зайцев убить: и войну закончить, и Россию вытеснить с рынка, который он считает чисто американским, — считает Рейтерович. Речь идет о рынке нефти и сжиженного газа.

— Это два ключевых рынка, и по газу они с Россией не сильно пересекаются. Да и Россия уже особо его не продает в Европу. Но рынок сжиженного газа для Трампа очень перспективен — он отменил сразу указы Байдена, которые касались ограничения его добычи. В Штатах просто самые большие запасы этого сжиженного газа. Я думаю, что в этом контексте здесь важно то, как он будет дожимать ту историю и дальше. Ему она подходит с точки зрения экономики, — резюмировал Рейтерович.

Как сообщалось ранее, кандидат политических наук Николай Капитоненко рассказал "Телеграфу", что Трамп хочет сделать Россию нейтральной или перетащить на свою сторону в грядущем противостоянии между США и Китаем.