Дешевый бензин – не главное? Аналитик объяснил, почему Трампу и Украине важно снижение цены нефти

Нефтяной рынок уже перенасыщен сырьем, говорит Сергей Куюн

Намерение президента США Дональда Трампа снизить цену бензина в Соединенных Штатах из-за повышения добычи нефти может столкнуться с сопротивлением американских компаний, заинтересованных в высоких ценах, даже несмотря на ожидаемое снижение налогового давления на нефтедобывающий бизнес. Однако Украине нужно не снижение цены автомобильного горючего, а несколько иное.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн. Он объяснил, в чем заключается противоречие.

– Компании американские – они такие же бизнесмены, как все остальные. Им низкая цена не нужна. Им улучшат условия – снизят налоги и они смогут зарабатывать, как раньше, но цена на меньшей цене, и тут вопрос смогут ли они это сделать, – говорит эксперт.

По его словам, аналитики нефтяного рынка не уверены, что можно очень нарастить добычу, и не факт, что даже стимулирование добычи приведет к существенному увеличению добычи нефти.

– На самом деле ее много и не нужно. Мы видим, что даже в прошлом году уже были признаки профицита сырья на рынке, у нас средняя цена упала. Если в 2022 году она была в среднем 100 долларов за баррель, то в 2024 – уже 75. Напомню, что в конце 2024 года ОПЕК отказалась от увеличения добычи из-за того, что цены и так упали. Если бы они еще увеличили [добычу] – цена еще бы сильнее просела, – считает Сергей Куюн.

Он соглашается, что нефтяного сырья на рынке много, и если Штаты увеличат добычу, это может обрушить цены.

– Другое дело – когда они это сделают и в каких объемах, – отмечает директор "А-95". – Но в целом мир ожидает, что цена будет падать. Для нас это очень выгодный сценарий. И даже не потому, что мы являемся импортерами нефтепродуктов и нефти, и для нас упадет цена. Для нас главное, что Россия будет меньше получать за нефтяной экспорт и меньше финансировать войну.

Аналитик объясняет, что основная проблема – высокая мировая цена нефти. Ее нужно снизить до уровня, при котором агрессор перестанет получать доходы от продажи черного "золота".

– Могут быть любые санкции, но если цена 100 долларов за баррель, даже с дисконтом 30% россияне будут получать 70. Это много, нужно, чтобы они получали 40 [долларов за баррель]. 40 – это близко к их себестоимости. То есть для них это будет ноль, и они перестанут получать доходы. И потому эта программа для нас очень желательна. И очень было бы хорошо, чтобы у Трампа все получилось, потому что это реально, – подытожил Сергей Куюн.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", почему произошел скачок цены бензина в Украине.