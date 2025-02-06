Офицер Армии обороны Израиля и военный аналитик высказался насчет ядерного оружия в Украине на примере Израиля

Там спецпредставитель по вопросам Украины президента США Кит Келлог заявил, что шанс на то, что Киев обзаведется своим ядерным оружием, "находится где-то между малой и нулевой", мол, "этого не произойдет".

Ну, во-первых, малый шанс и нулевой — это все-таки разные категории вероятности. А во-вторых, когда Израиль строил свой ядерный реактор в Димоне, он делал это в секрете и под видом текстильной фабрики. Что логично — США также были против ядерного оружия в Израиле.

Строительство началось в 1957 году (а подготовка — еще в 1956), а первую комиссию США туда пустили только в 1961-м. Она инспектировала объект до 1969 года, и в конечном итоге американцы просто были поставлены перед фактом в рамках так называемого "ядерного соглашения".

Так вот, не вижу никаких причин, чтобы украинцы не развивали свою текстильную промышленность, не развертывали в Карпатах метеорологические исследовательские центры и не открывали новые НИИЧАЗ в зоне отчуждения для исследования этой самой зоны.

Тем более у Украины несравнимо больше людей, ресурсов и помощи, чем было у нищего Израиля в середине 50-х годов — с полутора миллионами населения (!) и нехваткой вообще всего, вплоть до введения водной дисциплины в армии (выдача воды нормировано).

Будет ли у Украины ядерное оружие или нет — решать не Келлогу, не Трампу и вообще не США, а в первую очередь Украине и украинцам. Если захотят, то возведут любые текстильные фабрики. Чай не ядерку же строить.

Источник: Telegram-канал Игаля Левина.