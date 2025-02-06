У Трампа ответили Зеленскому на его идею о ядерном оружии для Украины: назвали шансы
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В Штатах считают, что перевооружение Украины ядерным оружием – это не выход
Спецпредставитель президента США Кит Келлог отвергает возможность получения Украиной статуса ядерного государства. По его мнению, шансы такого сценария нереалистичны.
Такое заявление Келлог сделал в интервью Fox News. Это произошло после высказываний президента Украины Владимира Зеленского, что если США не могут гарантировать быстрый путь к членству в НАТО, то есть альтернативные варианты безопасности, которые Киев может принять. К примеру, ядерное оружие.
"Шанс на то, что они получат свое ядерное оружие обратно – где-то между мизерным и нулевым", – сказал Келлог, добавив: "Давайте будем честными… этого не произойдет", — говорит Келлог.
Кроме того, спецпредставитель считает, что перевооружение Украины ядерным оружием – это не выход.
"Помните, президент сказал, что мы – правительство здравого смысла. Когда кто-то говорит что-то подобное, посмотрите на результат или потенциал. Это и есть использование вашего здравого смысла", – подытожил он.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как у Украины забрали ядерное оружие.