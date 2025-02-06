Офіцер Армії оборони Ізраїлю та військовий аналітик висловився щодо ядерної зброї в Україні на прикладі Ізраїлю

Там спецпредставник з питань України президента США Кіт Келлог заявив, що шанс на те, що Київ матиме свою ядерну зброю, "знаходиться десь між малою та нульовою", мовляв, "цього не відбудеться".

Ну, по-перше, малий шанс і нульовий — це різні категорії ймовірності. А по-друге, коли Ізраїль будував свій ядерний реактор у Дімоні, він робив це у секреті та під виглядом текстильної фабрики. Що логічно, США також були проти ядерної зброї в Ізраїлі.

Будівництво почалося 1957 року (а підготовка — ще 1956), а першу комісію США туди пустили лише 1961-го. Вона перевіряла об’єкт до 1969 року, і зрештою американці просто були поставлені перед фактом у рамках так званої "ядерної угоди".

Так от, не бачу жодних причин, щоб українці не розвивали свою текстильну промисловість, не розгортали в Карпатах метеорологічні дослідницькі центри та не відкривали нові НДІЧАЗ у зоні відчуження для дослідження цієї самої зони.

Тим більше в України незрівнянно більше людей, ресурсів та допомоги, ніж було у жебрака Ізраїлю в середині 50-х років — із півтора мільйонами населення (!) та нестачею взагалі всього, аж до запровадження водної дисципліни в армії (видача води нормована).

Чи матиме Україна ядерну зброю, чи ні — вирішувати не Келлогу, не Трампу і взагалі не США, а насамперед Україні й українцям. Якщо захочуть, зведуть будь-які текстильні фабрики. Чай не ядерку ж будувати.

Джерело: Telegram-канал Ігаля Левіна.