Украинский предприниматель и общественный деятель Валерий Пекар проанализировал последние заявления чиновников из Вашингтона и дал несколько советов украинцам

Поток заявлений по Украине, которые звучат из Вашингтона, день за днем будет становиться все более бессмысленным. Таким образом новая администрация прикрывает пустоту там, где должен был бы быть мирный план, которого нет. Проверка реальностью оказалась жесткой.

Поэтому прошу не переживать, а делать свое.

Помогать Силам обороны и тем, кому труднее.

Держать крышу крепко закрепленной.

Пока они там в Вашингтоне не составят картинку, будет всех шатать.

Квалифицированные специалисты с Лубянки добавят амплитуды расшатыванию согласно методичкам.

Европа будет просыпаться медленно и неповоротливо, но мы в одной лодке.

В Киеве те люди, которые знают что делать, все делают, что нужно.

А к тем, кто не знает, бесполезно взывать, потому что у них нет способности услышать.

Будущее не определено заранее, оно зависит от наших действий.