Український підприємець та громадський діяч Валерій Пекар проаналізував останні заяви чиновників із Вашингтона та дав кілька порад українцям

Потік заяв щодо України, які лунають із Вашингтону, день за днем буде ставати все безглуздішим. Таким чином нова адміністрація прикриває порожнечу там, де мав би бути мирний план, якого нема. Перевірка реальністю виявилася жорсткою.

Тому прошу не перейматися, а робити своє.

Допомагати Силам оборони і тим, кому важче.

Тримати дах міцно закріпленим.

Поки вони там у Вашингтоні не складуть картинку, буде всіх хитати.

Кваліфіковані фахівці з Лубянки додадуть амплітуди розхитуванню згідно з методичками.

Європа прокидатиметься повільно й неповоротко, але ми в одному човні.

В Києві ті люди, які знають що робити, все роблять, що потрібно.

А до тих, хто не знає, марно волати, бо в них нема спроможності почути.

Майбутнє не визначено наперед, воно залежить від наших дій.