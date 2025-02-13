Офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик предположил, что ждет мир дальше

Бывает так, что приходят собаки. Приходят стаями и всегда несут опустошение. От них бегут, их боятся.

Собак могут остановить только волки. Волки ненавидят собак как древних предателей воли.

Победив, волки всегда планируют расширить свои стаи, найти своему потомству место под солнцем.

У тебя нет выбора, кроме как быть с волками, потому что собак иначе не остановить.

Но помни: потом всегда приходят людоеды и спускают с волков шкуры. По-другому не бывает.

Видимо, большая война в Европе будет — больше, чем та, которая идет сейчас. Для испанцев в 1937 году тоже своя война была большой и хуже некуда.

Ретроспективно мы все умные, и потом те, кто будут иметь счастье быть живыми, будут оглядываться назад и умно кивать: мол, да, все понятно. США специально толкнули Старый Свет в лихо — годы дали прийти в себя, а они вот нет, продолжали спать. Тогда вперед — очищение огнем.

Я, если честно, всегда был уверен, что Вашингтону, на фоне его противостояния с Поднебесной, нужна тишина на заднем дворе, то есть в Европе, а не еще больший шухер.

Но я, слава Богу, не политик, не политолог и даже не эксперт.

А что, если я ошибаюсь?

А что, если шухер и огонь — это и есть часть плана?

Как говорится, запомним этот твит.

Вот эти истории с постоянной обрезкой русскими кабелей. А что, если я вам скажу, что это не гибридная, прости Господи, война с НАТО и не попытка пакостить Европе? А что, если это подготовка к захвату Балтийской троицы?

Или, пусть даже, больно покусать одного?

Репетиция.

Так называемая стратегия "факта".

Когда НАТО просто поставят перед фактом: или утереться, или начинать полномасштабную войну из-за миллиона эстонцев (например).

Не логично? Не рационально? Не может быть?

Постановки вопроса в таком ключе не имеют никакого смысла.

Все, что может случиться, — случится.

На девять ваших самых логичных сценариев присмотритесь к десятому — самому безумному.

Вот он и будет.

В такие моменты я порой искренне рад, что, как и многие мои коллеги, просто люди дела на своих местах.

У нас нет бремени носить дорогие костюмы, и мы уволены от привилегии быть большими планировщиками.

Пусть каждый остается на своем месте и честно выполняет свой долг, а там пусть что угодно будет.

Может, мы настолько больны, что только через мировой огонь сможем из своей рыхлой породы вытолкнуть наверх лучших.

Напомню, что демократия, республика и все идеи, которые более двухсот лет назад породили Великая французская революция и Американская революция (не менее великая, к слову), — это чистой воды лютейшие аномалии.

Да, это психопатство, но это психопатство — лучшее и самое удивительное, что людская порода смогла в своей печали и страданиях вытолкнуть из себя.

В крови, в муках — но вытолкнуть.

Если сам факт зарождения жизни в нашей вселенной — это вероятность настолько мизерная, что ее показатель (своими свойствами) буквально равен нулю, то внутри этой разумной жизни идеи тех революций — это не менее бесконечно маловероятные сценарии.

Мы жили в искре этих идей.

Что такое 200 лет для человечества? Ничто.

Впереди годы бесстрашия.

Время героев.

Время горя.

Время несправедливости.

Время путешествия от одной неудачи к другой.

Время энтузиазма и слез.

Темное время.

Время людоедов.

Источник: Facebook-страница Игаля Левина.