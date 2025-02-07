Эстонский генерал рассказал, при каком условии закончится война в Украине

Риго Террас сообщил, как Европа может помочь Украине выиграть войну

Украина может выиграть войну, если европейцы удвоят финансовую помощь Киеву. Сейчас рядовой житель ЕС тратит на поддержку Украины столько, сколько стоит одна чашка кофе в месяц.

Если сумму увеличить вдвое, это даст Украине необходимые ресурсы для победы. Об этом заявил вицепредседатель Комитета по обороне в Европарламенте Риго Террас в эфире немецкого телеканала Phoenix, сообщает "Укринформ".

По словам европарламентария, уже давно обсуждается идея, чтобы страны ЕС выделяли на помощь Украине, по крайней мере, четверть от одного процента своего ВВП. Это, по его мнению, небольшие расходы для государств, но жизненно важные для Украины.

"Это немного для стран, но многое для Украины. Сегодня каждый гражданин Европы платит в среднем как за одну чашку кофе в месяц, это взнос, которым мы поддерживаем Украину. Если увеличить до двух, то было бы возможно, чтобы Украина выиграла эту войну", — сказал Террас.

Бывший генерал-лейтенант Вооруженных сил Эстонии также отметил высокий профессионализм украинских военных. Он подчеркнул, что, несмотря на значительные усилия России, линия фронта остается относительно стабильной, что свидетельствует об эффективности работы Сил обороны Украины. Несмотря на это, он считает, что этот успех дается Украине трудно, поскольку поддержки со стороны Европы и Америки недостаточно.

"Нам нужно сделать гораздо больше. Если бы мы сделали больше, мы также помогли бы Украине выиграть эту войну, потому что украинцы показали, что с теми немногими ресурсами, которые мы предоставляем, они способны держать фронт", — заявил политик.

В то же время Террас выразил скептицизм о возможном мирном плане, который Вашингтон может презентовать на Мюнхенской конференции безопасности на следующей неделе. Он считает, что США могут стремиться не к победе Украины, а к заморозке конфликта, что не является приемлемым вариантом.

"Но это не выход. И важно, что если Украина на это не согласится, этого не должно произойти", — сообщил вицепредседатель Комитета по обороне в Европарламенте.

Террас также раскритиковал европейских политиков, которые сомневаются с решениями о помощи Украине, ожидая позицию Дональда Трампа и его окружения. Он считает это "очень неприятным и плохим". По словам вицеглавы Комитета по обороне, страны Европейского Союза должны вкладывать больше средств в собственную оборону, поскольку за последние 30 лет инвестиции в эту сферу были минимальными.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что, несмотря на то, что европейские страны могут теоретически компенсировать сокращение помощи США от Украины, пока достаточного количества политической воли не видно.