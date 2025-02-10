План Трампа по завершению войны в Украине поставили на паузу - СМИ

США хотят услышать мнение Европы по российской войне против Украины

Администрация президента США поставила на паузу реализацию мирного плана по Украине. Спецпредставитель по вопросам Украины и России, генерал Кит Келлог перед этим проведет индивидуальные переговоры с союзниками по НАТО.

Об этом пишет The Telegraph. Отмечается, что таким образом Вашингтон хочет предоставить Европе место за столом переговоров.

Келлог говорил, что намерен обсудить с европейскими дипломатами мнения о форме мирного соглашения и о том, какой вклад могли бы внести правительства в этот процесс. Также переговоры должны развеять опасения относительно того, что США хотят отстранить их от переговоров.

Ожидается, что некоторые детали плана Келлога будут раскрыты на Мюнхенской конференции по безопасности, которая будет проходить с 14 по 16 февраля.

Источники издания отмечают, что европейские дипломаты после разговоров с Келлогом убедились, что США хотят усилить позиции Украины в переговорах с Россией.

При этом авторы материала выразили опасение о том, что генерал может не быть до конца проинформирован о планах Трампа, поскольку ранее сам признал, что не знал о том, что американский лидер запланировал переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Генерал Келлог в частном порядке признался, что узнал о встрече только из телевизионного новостного канала во время встречи с европейскими официальными лицами", — говорится в материале.

Как сообщалось ранее, во время Мюнхенской конференции Зеленский намерен провести встречу не только с Келлогом, но и с вице-президентом Джей Ди Венсом.