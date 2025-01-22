Слепы и не понимают, что стоит на кону. Почему на Западе не считают войну в Украине угрозой для Европы

Европа поставляет ВСУ старую технику, а тем временем производенную новую продает по всему миру

В Европе не воспринимают войну в Украине как угрозу своему существованию, поэтому страны НАТО производят новое оружие, но поставляют его не нам, а выполняют заказы других государств. Такие же настроения стали причиной задержек с поставками оружия и боеприпасов Украине.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал бывший министр иностранных дел Литвы (2020-2024) Габриелюс Ландсбергис. Он рассказал, куда идет новое оружие.

Больше об этом читайте в публикации: "Путин уже выиграл одно сражение против Запада": интервью с эксминистром иностранных дел Литвы".

— Большинство вооружения, отправленного Украине, — это старое вооружение из разных стран — США, Великобритании, Франции, со всех уголков. Это означает, что заводы все еще работают и производят [новое оружие]. Вопрос в том, для кого они это производят, — говорит дипломат.

По его словам, есть заказы из стран Персидского залива, Северной Африки, Индо-Тихоокеанского региона. Они заказывают самолеты, танки, ракетные установки и эти заказы выполняются.

— Основная проблема в Европе заключается в том, что мы не рассматриваем войну против Украины как экзистенциальный риск. Война даже не достигла уровня пандемии COVID в смысле понимания, что нужно делать, — объясняет литовский политик.

По его мнению, причиной тому стали несколько факторов.

— Это может быть наша слепота. Может быть, мы считаем, что США должны заниматься всем. Возможно, просто хотим, чтобы все поскорее закончилось, а для этого лучше, чтобы Россия просто делала свое, а мы об этом забыли. Не знаю, — говорит Габриелюс Ландсбергис и добавляет. — Но это действительно ужасно. По-другому не могу сказать.

Говоря о разном отношении к войне в западных странах, когда Эстония, Латвия, Литва и Польша воспринимают ее как непосредственную угрозу для себя, а в Германии, Франции, Испании и Португалии видят это иначе, решая прежде всего свои проблемы, дипломат отметил:

— У нас очень четкое распределение. Можно сказать север-юг или восток-запад. Но сложно сказать конкретно, потому что есть несколько отличающихся стран. Возьмите, например, Нидерланды — очень сильный партнер Украины. И сколько я работал с разными министрами из Нидерландов, они всегда были сильными сторонниками Украины.

Есть страны, которые видят это совсем по-другому. Я не говорю, что они не желают помочь Украине. Но понимание того, что все это на самом деле означает, и что [стоит] на кону, очень разное, — добавил политик.

Напомним, ранее Габриелюс Ландсбергис объяснил "Телеграфу", чем Украине заменить вступление в НАТО.