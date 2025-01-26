"Война уже идет": Западу придется драться с РФ в одиночку, если он предаст Украину, пишут СМИ

Украинский президент призывает Европу проснуться и понять, с каким опасным врагом она действительно имеет дело. Он совершенно прав

Западные страны должны продолжить поддержку Украины любой ценой, поскольку в случае ее прекращения они вскоре столкнутся с большей и более страшной войной. Это, похоже, дошло даже до президента США Дональда Трампа, который кардинально изменил риторику войны в Украине после того, как вернулся в Овальный кабинет.

Об этом пишет британское издание The Observer, выходящее на базе другого издания, The Guardian. Авторы материала напоминают, что во время предвыборной кампании в США Трамп жаловался на стоимость поддержки Украины и избегал критики обитателя Кремля Владимира Путина, однако после 20 января наоборот резко нажал на российского правителя, чтобы тот прекратил развязанную против Украины войну.

Трамп заявил, что отказ Путина от переговоров ставит под угрозу Россию и откровенно пригрозил ему, сказав, что российская экономика разваливается. Путин должен "договориться сейчас и прекратить эту бессмысленную войну" или столкнуться с наказанием – пошлинами, налогами и дополнительными санкциями.

"Трамп, вероятно, будет продолжать выступать против предоставления Украине дополнительных пакетов военной помощи на миллиарды долларов. Но он может обнаружить, что его собственная риторика неумолимо ведет его по этому пути. В своих последних комментариях Путин отверг угрозу новых санкций и повторил, что он открыт к дискуссиям тет-а-тет. Путин не удержался и от лести Он назвал Трампа "умным" и "смелым". Возможно, он думает, что может его обмануть. Возможно, он прав – что вызывает большую обеспокоенность в Украине и Европе", — отмечает издание.

К тому же свалить путинскую экономику будет не так просто. Путин получает поддержку от китайских союзников, Иран отправляет ему БПЛА и баллистические ракеты, а КНДР дает живую силу, активно умирающую в Курской области. Обитатель Кремля требует отдать ему 20% территории Украины, которую оккупировала российская армия, а также гарантирование со стороны США "будущего нейтралитета военно разоруженного, "денацифицированного" правительства в Киеве".

В целом, Путин искренне верит, что он побеждает в войне, поэтому исключает любые прекращения огня, а требует принятия Киевом всех условий, которые выдвинул Кремль, а также пытается замахнуться на превращение в свою пользу мирового порядка. Он ведет необъявленную войну против западных стран – инциденты с кабелями на Балтике, остановленный британской подлодкой российский шпионский корабль, и другие подобные инциденты фактически являются первыми боями этой необъявленной войны.

"Речь идет уже не только о нынешней войне в Украине. Речь идет о предстоящей войне между Россией и Западом. По некоторым показателям, эта великая война, необъявленная и скрытая, уже продолжается… Путин изображает свою страну как участвующую в эскалации глобальной борьбы с международным порядком, возглавляемым США. Он и его союзники стремятся его перевернуть. Это более широкий контекст, в котором Трамп, Кир Стармер и другие лидеры НАТО должны теперь плавать – или утонуть", – отмечает издание.

Издание подчеркивает, что именно поэтому западные страны должны услышать призыв президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении оружия и "мир через силу". НАТО должен удвоить бюджеты на национальную оборону. Зеленский прав, поскольку призывает Европу проснуться и понять, с каким опасным врагом она действительно имеет дело.

"Стармер был прав, когда во время недавних визитов в Украину и Польшу призвал союзников "удвоить" поддержку Киева для достижения "мира на условиях Украины". Марк Рютте, генсек НАТО, прав, призывая к увеличению бюджетов на национальную оборону. И Зеленский прав право, призывая Европу в целом проснуться и осознать всю глубину российской угрозы, выполнить свои глобальные обязательства – и быть готовой, например, отправить десятки тысяч военных в Украину для обеспечения режима прекращения огня и сдерживания новой агрессии.

Между тем, эксперты считают, что вместо требований о предоставлении Украине членства в НАТО Киеву следует сосредоточиться на более работающих механизмах. И для нас здесь принципиально важны Соединенные Штаты, потому что это единственная страна, которая может сдерживать Россию.

Пока на Западе спорят о вступлении Украины в НАТО, гарантией нашей безопасности может быть еще один вариант, достаточно успешно используемый демократическими странами на Дальнем Востоке. Он распространяется на государства, не являющиеся членами Североатлантического альянса.