"Она должна и будет остановлена": Трамп сделал эмоциональное заявление о прекращении войны

Политик также упомянул о финансовых затратах Америки "по всему миру"

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что в вопросе урегулирования войны России против Украины совсем скоро будет поставлена точка. По его словам, эта война принесла слишком много "смертей и разрушений" и она "должна и будет" остановлена.

Об этом политик написал в соцсети "Х". Трамп также подчеркнул, что в Киев прибудет министр финансов США Скотт Бессент, который проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Эта война должна и будет закончена в ближайшее время — слишком много смертей и разрушений. США потратили миллиарды долларов по всему миру, а толку мало. КОГДА АМЕРИКА СИЛЬНА, ВО ВСЕМ МИРЕ ЦАРИТ МИР", — говорится в сообщении.

Дональд Трамп также подтвердил визит в Украину министра финансов США Скотта Бессента, который встретится с Владимиром Зеленским. Какие вопросы будут обсуждаться во время общения — не уточняется.

Визит Скотта Бессента может быть связан с заявлениями Трампа о том, США должны получить доступ к природным ресурсам Украины, независимо от результатов российско-украинской войны и возможных мирных договоренностей. Об этом новоизбранный президент США сказал в интервью Fox News.

Трамп подчеркнул, что дальнейшая безвозмездная помощь Украине противоречит интересам США. По его мнению, Вашингтон должен получить материальную компенсацию за оказанную поддержку.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что он обсудил с президентом Путиным войну в Украине в ходе первых подтвержденных переговоров между двумя лидерами за почти три года.

Майк Уолц, советник по национальной безопасности США, также подтвердил, что Вашингтон общается с Москвой. "Конечно, идет много деликатных разговоров", — сказал он и добавил, что Трамп был бы готов использовать санкции и пошлины против России, чтобы попытаться заставить Путина сесть за стол переговоров по Украине.

Однако, мнения Вашингтона и Москвы расходятся по поводу прогресса в этом вопросе, пишут западные СМИ. Кремль отказался от комментариев, однако высокопоставленный российский чиновник попытался приуменьшить ожидания скорейшего прекращения огня в Украине.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Трамп может нанести удар по российским войскам на территории Украины при одном условии. В таком случае повысится риск вызвать неконтролируемую эскалацию между ядерными державами.