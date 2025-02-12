Больше всех стран ЕС? Сколько потратила Россия на армию в 2024 году, озвучены цифры

Общие расходы России на военную сферу в этом году также вырастут, говорят эксперты

Расходы Российской Федерации на военную сферу в прошлом, 2024 году, составили 13,1 триллионов рублей или 462 миллиарда долларов США. Это на 42% больше, чем было в 2023 году.

Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на данные исследования Международного института стратегических исследований. Несмотря на то, что такие траты негативно отражаются на российской экономике, в Кремле еще могут тратить немало денег на военную сферу, в том числе и на ведение агрессивной войны с Украиной.

При этом, общие траты стран Европейского Союза, включая Великобританию, которая вышла из ЕС в 2020 году, составляют всего 457 миллиардов долларов.

Аналитики прогнозируют, что в 2025 году Россия собирается потратить на армию и вооружение до 15,6 триллиона рублей. Это соответствует 7,5% ВВП России, либо почти 40% всех федеральных доходов РФ. Для того, чтобы обойти Россию по этому показателю, странам ЕС нужно увеличить свой оборонный бюджет хотя до 3% ВВП, а лучше — до 5%.

Больше всех в абсолютном выражении в Европе на оборону тратятся:

Германия (86 миллиардов долларов);

Великобритания (81 миллиард долларов);

Франция (64 миллиарда долларов).

Как ранее писал "Телеграф", западные страны испытывают большую проблему. Там долгое время считали качество ключевым параметром при создании военной техники и подготовке армии.