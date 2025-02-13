Обречена на провал без... Глава дипломатии ЕС высказалась о возможном соглашении о мире в Украине

Дипломатка подчеркнула, что нельзя повторять ошибки Минских договоренностей

Верховная представительница ЕС по вопросам внешней политики, эстонская политик Кая Каллас заявила, что ни одно мирное соглашение по Украине, заключенное без участия Киева и европейских партнеров, не будет в силе. Она подчеркнула, что такие договоренности будут обречены на провал.

"Любое соглашение за нашими спинами не сработает. Все договоренности должны включать Украину и Европу", — сказала Каллас. Она добавила, что политика умиротворения всегда терпит неудачу, поэтому Украина продолжит сопротивляться, а Европа продолжит ее поддерживать.

Отвечая на вопрос, прислушаются ли в США к позиции европейских союзников, Каллас подчеркнула, что любое соглашение, заключенное без участия Украины и Европы, не будет иметь реального механизма реализации.

"Вам нужны Европа и Украина для того, чтобы претворить это соглашение в жизнь. Поэтому без нас за столом переговоров можно договариваться о чем угодно, но это просто провалится, потому что не будет возможности реализации", — отметила премьер Эстонии.

Она также предостерегла "скорые договоренности", которые могут повторить судьбу Минских соглашений.

"Любое быстрое решение — это грязное соглашение, мы видели это раньше, когда речь шла о Минске, например. Это просто не будет работать", — сказала она.

По словам Каллас, даже если США сократят свою поддержку Украины, Европа не покинет Киев наедине.

"Если Украина решит сопротивляться, Европа поддержит Украину. Так, возможно, с 20% меньшей поддержкой, если США решат отойти, но все равно — Украина будет защищать принципы суверенитета, территориальной целостности, и это также принципы, за которые выступает Европа. Мы вместе", — подытожила она.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что Путин и Трамп, вероятно, попытаются обеспечить прекращение огня в одну из важных дат. Первая – 20 апреля (Пасха), а вторая – 9 мая.