Старлинки могут выключить в любой момент. Нам. А россиянам оставить - Мария Берлинская
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Волонтер Мария Берлинская призвала военных позаботиться о связи
Если завтра фронту отключат Старлинк. Умным людям сегодня после заявлений Трампа и Маска все стало очевидным.
Нас будут пробовать прогнуть под условия сильных. Без всякой справедливости, просто по праву силы.
На их месте первым делом можно начать шантажировать важнейшей на фронте – связью.
Важный момент для военных — обязательно позаботьтесь об альтернативной связи. Старлинки могут выключить в любой момент. Нам. А россиянам оставить.
Просто "технический сбой" на несколько дней или недель. Если не иметь плана Б – начнется хаос, мы потеряем очень много людей.
Полной альтернативы Старлинку нет. Но есть несколько возможных комбинированных вариантов, связные знают.
Может, обойдется. Но лучше быть готовым. А не так, как всегда.
Источники: пост Берлинской в Telegram
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