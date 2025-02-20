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Старлинки могут выключить в любой момент. Нам. А россиянам оставить - Мария Берлинская

Автор
Мария Берлинская
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Автор
Starlink в ВСУ Новость обновлена 20 февраля 2025, 02:52
Starlink в ВСУ

Волонтер Мария Берлинская призвала военных позаботиться о связи

Если завтра фронту отключат Старлинк. Умным людям сегодня после заявлений Трампа и Маска все стало очевидным.

Нас будут пробовать прогнуть под условия сильных. Без всякой справедливости, просто по праву силы.

На их месте первым делом можно начать шантажировать важнейшей на фронте – связью.

Важный момент для военных — обязательно позаботьтесь об альтернативной связи. Старлинки могут выключить в любой момент. Нам. А россиянам оставить.

Просто "технический сбой" на несколько дней или недель. Если не иметь плана Б – начнется хаос, мы потеряем очень много людей.

Полной альтернативы Старлинку нет. Но есть несколько возможных комбинированных вариантов, связные знают.

Может, обойдется. Но лучше быть готовым. А не так, как всегда.

Источники: пост Берлинской в Telegram

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#Блог #ВСУ #Starlink #Мария Берлинская