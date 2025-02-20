Волонтер Марія Берлінська закликала військових подбати про зв’язок

Якщо завтра фронту відключать Старлінк. Розумним людям сьогодні після заяв Трампа та Маска все стало очевидним.

Нас будуть пробувати прогнути, під умови сильних. Без будь-якої справедливості, просто по праву сили.

На їхньому місці першим ділом можна почати шантажувати найважливішим на фронті — зв'язком.

Важливий момент для військових: — обов'язково подбайте про альтернативний зв'язок.

Старлінк можуть виключити в будь-який момент. Нам. А росіянам лишити.

Просто "технічний збій" на кілька днів чи тижнів. Якщо не мати плану Б — почнеться хаос, ми втратимо дуже багато людей.

Повної альтернативи Старлінку немає. Але є кілька можливих комбінованих варіантів, зв'язківці знають.

Може й обійдеться. Але краще бути готовими. А не так як завжди.

Джерела: пост Берлінської у Telegram