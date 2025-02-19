"Облил грязью" Трампа: Вэнс эмоционально отреагировал на слова Зеленского

Похоже, обстановка между Вашингтоном и Киевом накаляется

В среду, 19 февраля, вице-президент США Джей Ди Вэнс отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что "очернение" Трампа на публике приведет лишь к обратному эффекту.

Такие высказывания прозвучали в интервью, которое американский вице-президент дал Daily Mail. Издание отмечает, что это случилось через несколько часов после того, как президент Зеленский сказал, что Трамп живет в созданном Россией дезинформационном пространстве.

"Идея о том, что Зеленский собирается изменить мнение президента, очерняя его в СМИ, — все, кто знает президента, скажут вам, что это отвратительный способ обращения с этой администрацией", — сказал Вэнс.

Учитывая, что Трамп выступил с собственной критикой Зеленского, назвав его "диктатором", и пригрозил рисками "потерять страну", Daily Mail пришла к выводу, что такие заявления знаменуют собой чрезвычайный разрыв отношений между Вашингтоном и Киевом.

Вэнс заявил, что Зеленскому давали "плохие советы" о том, как вести себя с новой администрацией, и на протяжении последних трех лет ему якобы говорили, что он не может сделать ничего плохого.

"Мы, конечно, любим украинский народ. Мы восхищаемся храбростью солдат, но мы, конечно, считаем, что эта война должна быстро закончиться. Это политика президента Соединенных Штатов. Она не основана на российской дезинформации. Она основана на том факте, что Дональд Трамп, я думаю, много знает о геополитике и имеет очень твердую точку зрения, и имеет твердую точку зрения уже очень долгое время", – сказал вице-президент.

Что сказал Зеленский

"Мы видели эту дезинформацию. Мы понимаем, что она идет от России. У нас есть доказательства, что эти цифры обсуждаются между Америкой и Россией. К сожалению, президент Трамп… живет в этом дезинформационном пространстве", — сказал Зеленский в ответ на утверждения Трампа, что поддержка действующего президента Украины народом якобы составляет 4%.

К тому же, гарант подчеркнул, что он ориентируется в данных о своих рейтингах, но обычно никогда их не комментирует. На сей раз Владимир Зеленский отметил, что утром 19 февраля был опубликован свежий опрос КМИС, где показан его рейтинг и речи о 4% не идет.

"Сегодня утром вышел опрос КМИС с 57% доверия ко мне. Поэтому если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас — не получится", — добавил президент.

До этого Трамп сделал несколько заявлений, в том числе о якобы низкой поддержке Владимира Зеленского в Украине. Его высказывания положили начало перепалке, которая возникла между политиками обеих стран на страницах СМИ и соцсетей.