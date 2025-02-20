Надо надеяться, что Европа будет нам больше помогать, и еще важно, чтобы в Германии в воскресенье победила партия ХДС-ХСС

Остается надеяться, что на те комплексы ПВО, которые поставили немцы, французы и даже прежде британцы еще происходят поставки или запасы больше. Но Трамп точно хочет, чтобы мы быстро приняли его ультиматум о недрах, иначе точно перестанет поставлять ракеты для ПВО "Патриот". Вот туда в Вашингтон улетели президенты Франции и премьер Британии, может, как-то его уговорят, чтобы не сдавать Украину.

Но не думаю, что его можно в чем-то убедить. У него интеллект, как у рядового неуча из Ржавого пояса Rust belt. Это как раз центр и север Америки, где доминирует Республиканская партия, и это бедные регионы, поэтому и на карте очерчивают их красным цветом, а Восточное и Западное побережье — это синий цвет, где доминируют демократы.

А избиратель Трампа верит всему, что тот говорит… И он как бы выполняет обещание и больше требует, чтобы мы ему вернули какие-то мифические 350 млрд долларов, хотя фактически военная и невоенная помощь США составляет где-то 115 млрд долларов. И более того, преимущественно мы получали технику, причем в основном старую со складов, за исключением, возможно, боеприпасов и тому подобного.

Надо надеяться, что Европа будет нам больше помогать, и еще важно, чтобы в Германии в воскресенье победила партия ХДС-ХСС, чей кандидат в канцлеры Мерц обещает поддерживать Украину, предоставить "Таурус" и даже отправить немецких солдат как миротворцев. Это может спасти нас от так называемого "мирного" плана Трампа, который на самом деле означает для нас капитуляцию Путину.

Кстати, здесь я похвалю впервые Зеленского, который выдержал первый нахрапистый удар со стороны так называемого мастера заключения сделок, который в действительности, может, и это делает постоянно против своих слабых партнеров. Я хотел бы увидеть, какой ультиматум он может сделать против Путина? Боюсь, что никакой, потому что тот держит Дона-Фелона на крючке.

Источник — Николай Сирук в разговоре с "Телеграфом".